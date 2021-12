Bonus lavatrici: come fare per richiederlo subito prima che scada

By

Il Bonus lavatrici, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, fa parte del Bonus mobili ed elettrodomestici. È un incentivo statale pensato per chi deve eseguire interventi ammessi nel Bonus ristrutturazione.

Consiste in uno sconto del 50% in forma di detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi concesso a chi deve acquistare una lavatrice nuova ad alta efficienza energetica (di classe A+ o superiore). Le spese detraibili includono anche trasporto e montaggio.

Come funziona il Bonus lavatrice? Come fare per richiederlo subito?

Bonus lavatrici: requisiti

Per ottenere il Bonus lavatrici, bisogna dimostrare che l’acquisto dell’elettrodomestico va ad arredare un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione straordinaria (ammessi nel Bonus ristrutturazioni) ovvero:

Ristrutturazione di un appartamento;

Opere di risanamento conservativo e restauro;

Ripristino o ricostruzione di un immobile danneggiato da calamità naturali.

I lavori di tipo ordinario (come sostituzione di pavimenti o infissi esterni, tinteggiatura delle pareti) non danno diritto al Bonus ristrutturazioni.

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere antecedente a quella relativa all’acquisto della lavatrice altrimenti si perde il diritto al bonus lavatrici.

Bonus lavatrici: come funziona

Il Bonus lavatrici (legato al Bonus ristrutturazioni) dà diritto alla detrazione Irpef del 50% nella dichiarazione dei redditi suddivisa in 10 quote annuali di pari importo: il limite di spesa è pari a 16mila euro per ogni singola unità immobiliare.

Per beneficiare del bonus, il pagamento per l’acquisto della lavatrice deve essere tracciabile (bonifico bancario o postale, carta di credito/debito).

Il beneficiario può anche acquistare l’elettrodomestico con finanziamento a rate purché l’acquirente abbia una copia della ricevuta di pagamento e la società di finanziamento effettui il pagamento con le suddette modalità.

Bonus lavatrici 2021: scadenza, come richiederlo

Richiedere il Bonus lavatrici è semplice: si può fare al momento della dichiarazione dei redditi allegando la fattura di acquisto della lavatrice e la ricevuta del bonifico bancario (o scontrino fiscale se si paga con carta di credito).

Occorrerà possedere anche la dichiarazione attestante l’avvenuta ristrutturazione (rilasciata dal Comune di competenza) ed il titolo abilitativo comunale dove risulta la data di inizio lavori.

E’ possibile richiedere il bonus entro il 31 dicembre 2021.