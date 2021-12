Anastasia Kuzmina: età, altezza, fidanzato, professione e profilo Instagram

Anastasia Kuzmina è la ballerina professionista? Scopriamo qualche notizia in più su di lei.

Chi è Anastasia Kuzmina?

Classe 1993 Anastasia Kuzmina nasce a Kiev, in Ucraina. La sua famiglia si trasferisce però a Bologna dove Anastasia cresce insieme al fratello Nikita. La Kuzmina è alta 1.60 cm ed ha 28 anni, mentre il suo peso è di 60 kg.

La sua passione per la danza nasce da piccolissima, e la giovane Anastasia vi si dedica con impegno e dedizione. Non tardano ad arrivare, infatti, i primi risultati sportivi nelle grandi competizioni. La Kuzmina vince infatti due campionati italiani ed una super coppa di danza latina.

Dopo un temporaneo addio al mondo del ballo risponde prontamente alla chiamata di Milly Carlucci, che la vuole fortemente al suo Ballando con le Stelle, in cui trionfa nella prima edizione. In seguito Anastasia partecipa anche a molti altri programmi televisivi, tra gli altri anche Pechino Express, il reality che la vede al fianco di Andres Gil.

La Kuzmina è ora ritornata a Ballando con le stelle anche in questa seguitissima stagione. Questa volta la ballerina ucraina è partner di Federico ”FashonStyle” Lauri. La coppia è tra le più apprezzate dello show, e i due sono riusciti a conquistarsi a passi di danza un posto in semifinale.

Instagram di Anastasia

Per quanto riguarda i social, Anastasia Kuzmina ha pagine in quasi tutti i social, la ballerina è infatti attiva su Instagram, su Twitter e su Facebook. In particolare su Facebook la Kuzmina ha un profilo normale e non una pagina, per tanto molti dei suoi fan le hanno chiesto l’amicizia. Tramite social la ballerina comunica spesso con tutti i suoi fans e followers, aggiornandoli sulle sue nuove prospettive e sui momenti della sua vita quotidiana.

Chi è il fidanzato di Anastasia Kuzmina?

Attualmente Anastasia Kuzmina dovrebbe essere single. Infatti dai principali siti e riviste di gossip e dai suoi profili social, non traspare nulla che possa far pensare ad una sua relazione o frequentazione. In passato sono girate voci su una sua frequentazione con Andres Gile e con Fabio Basile, rispettivamente suoi partner a Pechino express e Ballando con le stelle

Tuttavia queste voci non sono mai state confermate. L’ultima storia d’amore confermata della Kuzmina è stata invece quella con Francisco Porcella, i due sono stati insieme per un po’ di tempo ma poi si sono separati, anche se non sono chiari i motivi del distacco.