Vai a dormire con i calzini? Ecco perché NON dovresti farlo

In genere, si crede che nelle gelide serate d’inverno il calore concili il sonno, soprattutto ai più freddolosi o a chi ama le morbide coccole. Vai a dormire con i calzini?

Secondo gli esperti, non dovresti farlo: i piedi caldi non fanno addormentare prima, è un falso mito.

A dispetto di quanto si pensa, è meglio dormire a piedi nudi, anche con il freddo, piuttosto che con i piedi troppo caldi perché sono nemici del riposo.

Madame Figaro ha chiesto il parere di un neurologo e medico del sonno francese, Alexandre Aranda, il quale ha chiarito ogni dubbio: i calzini sono nemici del sonno, dovremmo addirittura scoprire i piedi a letto come fanno molti bambini che riposano con una mano o un piede scoperti. Perché? Per abbassare o quantomeno regolare la temperatura corporea.

Ai più freddolosi si consiglia, al massimo, di indossare le calze prima di andare a letto, specie se tremano o si innervosiscono a causa del freddo. Alexandre Aranda ha spiegato che il fastidio provocato dal freddo viene percepito dal corpo come un pericolo.

Il compromesso ideale sarebbe, per chi soffre troppo il freddo, indossare i calzini da 30 a 90 minuti prima di coricarsi per scaldare bene i piedi e poi infilarsi nel letto a piedi nudi o con calze di cotone traspiranti.

Il motivo è presto detto: per assicurarsi un buon sonno ristoratore, bisogna regolare in modo ottimale la temperatura corporea. Come? Diminuendo la temperatura interna del corpo ed aumentando quella delle estremità (piedi e mani). In questo modo, si dilatano i vasi sanguigni e si riduce a livello generale la temperatura. Indossare calze non traspiranti non permette alla temperatura dei piedi di scendere: di conseguenza, si corre il rischio di restare svegli a lungo con i piedi bollenti.

Aranda conclude con un consiglio: evitare di cenare tardi la sera e di fare sport perché in questo modo aumenta la temperatura corporea, si ritarda o si blocca il sonno. La stanza da letto deve essere fresca (tra i 16 e i 19°C).