Aida Yespica a pezzi. La showgirl racconta il dramma del figlio. Ecco perché non può più vederlo. Il triste racconto commuove il web.

Aida Yespica a cuore aperto. La bellissima showgirl venezuelana ha confidato in un’intervista esclusiva di non vedere il figlio da oltre 2 anni. Che cosa è accaduto? Scopriamolo insieme.

Il dramma di Aida Yespica

Aida Yespica è una bellissima modella e soubrette venezuelana, naturalizzata italiana. Si è fatta conoscere dai telespettatori grazie alle sue molteplici apparizioni televisive. Esordisce però nel mondo dello spettacolo come modella partecipando a miss Venezuela e facendosi così conoscere già nel suo Paese.

Arrivata in Italia ottiene grande successo per la sua bellezza. Ha lavorato come co-conduttrice insieme a Belen Rodriguez e Melita Toniolo per il programma di Italia 1 Lucignolo, è stata la protagonista con Pamela Prati di Torte in faccia, programma di Canale 5 e ha partecipato alla nona edizione dell’Isola dei Famosi.

Dal 2007-2009 ha avuto una relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari e dal loro amore è nato un figlio, Aron che oggi ha 12 anni. È proprio con lui che la soubrette sta avendo dei problemi. In un’intervista esclusiva, Aida ha raccontato che non riesce a vedere suo figlio da più di 2 anni. Come mai?

Perché la soubrette venezuelana non può riabbracciare suo figlio

Sono trascorsi oltre 24 mesi da quando Aida Yespica ha visto per l’ultima volta suo figlio Aron di 12 anni. Il bambino, nato dalla relazione con l’ex calciatore Matteo Ferrari, vive attualmente a Miami, negli Stati Uniti d’America. In un’intervista esclusiva, rilasciata al settimanale Nuovo, la showgirl venezuelana ha spiegato le ragioni della sua distanza dal suo unico figlio.

Dopo che la relazione con Matteo è naufragata, Aida che si è trovata in gravi difficoltà economiche, ha deciso di lasciare il figlio a Miami con il papà per garantirgli le migliori condizioni di vita. Lei intanto è ritornato in Italia per risolvere alcune questioni professionali.

Ma dal nostro bel paese non è più riuscita ad uscire. A causa del Covid, Aida non è potuta tornare a viaggiare. Essendo venezuelana, per entrare in America ha bisogno del visto e le autorità le hanno comunicato che lo stesso non sarà disponibile prima di marzo 2022.

Questa è la ragione per cui la soubrette non vede suo figlio da oltre a 2 anni. Aron nel frattempo si trova a casa con il suo papà, Matteo Ferrari, con la compagna di lui e con i suoi fratellastri. Mamma e figlio si vedono attraverso le videochiamate anche se, confessa Aida, è doloroso non poterlo stringere tra le sue braccia.