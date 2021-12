Punti neri sul naso, non è come sembra: cosa fare per eliminarli definitivamente

È una insoddisfazione comune tra i dediti alla cura della pelle, il voler eliminare i piccoli punti neri presenti sul naso.

Tuttavia, il fatto di non riuscire a debellare questo fastidioso inestetismo, potrebbe sorprendervi.

Punti neri sul naso che non vanno via

È normale che vi siate persuasi di essere stati condannati da punti neri irriducibili che proprio non vogliono andare via. Per fortuna c’è una buona notizia, ed è che non si tratta di punti neri ostinati, ma di bensì dei filamenti sebacei.

Tuttavia, la sfortuna è che sono definitivi, ma non temete ci sono alcune cose che potete fare per minimizzare il loro aspetto.

Cosa sono i filamenti sebacei?

Nel corpo ogni pelo nasce da un follicolo pilifero, che consiste nella radice del fusto del pelo e in una ghiandola sebacea che genera grasso. La funzione di questo grasso (o sebo) è di garantire l’idratazione della pelle e di mantenerne l’elasticità.

Occorre sapere che i filamenti sebacei rivestono l’interno dei pori e aiutano a svolgere questa funzione cruciale. Se però si ha un’eccessiva produzione di sebo nella pelle, il grasso può accumularsi all’interno dei pori, facendoli diventare visibili a occhio nudo.

I filamenti sebacei si differenziano dai punti neri in quanto i primi fanno parte della strutture all’interno della pelle, mentre i punti neri sono una forma di acne.

Ad ogni modo, se il poro si ottura, la risalita del sebo in superficie si ferma e il sebo resta esposto all’aria più a lungo.

Come trattare la pelle

Benché la tentazione sia forte, si dovrebbe evitare di strizzarli, perché questo potrebbe dare origine ad una lacerazione della pelle intorno ad essi e l’esposizione ai batteri, il che potrebbe portare a un’infezione.

Le strisce nasali, possono essere una soluzione temporanea. Al contrario per minimizzare il problema dovete usare dell’Acido salicilico o Retinoidi la sera.

Inoltre al mattino si deve applicare del Spf, ovvero del Sun Protection Factor, a protezione della pelle.