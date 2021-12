Pensioni, quando verranno pagate da gennaio 2022 | Gli aumenti e le date confermate

Per il mese di gennaio 2022, le pensioni dovrebbero essere pagate in anticipo a causa dell’emergenza sanitaria del Covid. E’ un’ipotesi visto che non è stato confermato ancora nulla in via ufficiale.

Il pagamento anticipato, come al solito, si riferisce a coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli uffici postali.

L’assegno pensionistico relativo a dicembre 2021 è più elevato per effetto della tredicesima mensilità e del bonus Natale (per alcune categorie di pensionati).

Dal 1° gennaio 2022 scatteranno gli aggiornamenti delle rendite per l’aumento del costo della vita: ci sarà una rivalutazione dell’1,7% delle pensioni.

Quando dovrebbero essere pagate le pensioni di gennaio 2022?

Pensioni gennaio 2022: quando verranno pagate, possibile calendario

Nel caso in cui venissero pagate in anticipo anche le pensioni di gennaio 2022, le erogazioni alle Poste Italiane verrebbero scaglionate su diversi giorni a partire dal 27 dicembre 2021.

In base a quanto avvenuto nei mesi precedenti a causa della pandemia, ecco un possibile calendario:

27 dicembre 2021: pensione pagata ai titolari con iniziali del cognome da A a C;

28 dicembre 2021: iniziali del cognome da D a G;

29 dicembre 2021: iniziali del cognome da H a M;

30 dicembre 2021: iniziali del cognome da N a R;

31 dicembre 2021: iniziali del cognome da S a Z.

La conferma ufficiale del suddetto calendario arriverà dalla Protezione Civile, INPS e Poste Italiane.

I pensionati over 75 che riscuotono l’assegno previdenziale in contanti presso l’ufficio postale potranno richiedere la consegna a domicilio. Dovranno delegare i Carabinieri per il ritiro e la consegna.

Coloro che, invece, ricevono la pensione sul conto corrente potranno visualizzarla sul saldo il 1° giorno bancabile del mese (ovvero il 1° gennaio 2022).

Aumento sulle pensioni dal 1° gennaio 2022

Per il 2021, le pensioni non hanno subito alcun adeguamento all’inflazione.

Dal 1° gennaio 2022, verrà applicato sulle pensioni un tasso di rivalutazione dell’1,7% che non sarà uguale per tutti bensì varierà in base alla fascia di appartenenza di ogni pensionato in termini di reddito annuo.

Tornerà in vigore il sistema a scaglioni (ex legge 288/2000) che, come riporta ItaliaOggi, sarà vantaggioso per i pensionati in quanto le decurtazioni del tasso di rivalutazione verranno applicate solo sulle quote dell’assegno che superano certe soglie.