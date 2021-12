Pasta al forno furba di Benedetta Rossi, piace a tutti nonni e bambini

La Pasta al forno furba è una soluzione gustosa e ideale quando non abbiamo propria idea di cosa mettere a tavola, si tratta di una di quelle ricette che riescono al primo colpo.

Anche i meno esperti copriranno che farla è davvero semplice e in famiglia il successo è assicurato.

Una ricetta per tuti: pasta al forno furba

La ricetta di Benedetta Rossi è un piatto semplice e veloce, che sarà gradito a grandi e piccini e alla cuoca in quanto si prepara davvero in un attimo con pochi ingredienti che certamente avremo in casa. In questo caso si sono utilizzate le mezze maniche, ma è adatta a qualsiasi altro tipo di pasta corta.

Ingredienti per 4 persone

350 gr di mezzi rigatoni

200 gr di salsiccia

500 gr di passata di pomodoro

200 ml di besciamella

250 gr di mozzarella a cubetti

40 gr di formaggio grattugiato

Mezza cipolla

sale q.b

olio d’oliva q.b.

Preparazione

Mettere a soffriggere in una terrina la metà di una cipolla a pezzettini nell’olio extravergine d’oliva, quindi rompere le salsicce nel tegame e farle rosolare.

Aggiungere la passata di pomodoro, salare e fare andare la cottura per circa 10 minuti, girando ogni tanto. Non appena l’acqua della pasta comincia a bollire, salare e aggiungere i mezzi rigatoni.

Non appena la salsa è pronta, fuori dal fuoco aggiungere la besciamella, rimescolando accuratamente. Si consiglia di scolare la pasta a metà cottura e di versarla nella padella con la salsa.

A questo punto si aggiungono la mozzarella tagliata a dadini e il formaggio che abbiamo grattato, di entrambi ne conserveremo da parte un po’ per la gratinatura.

Spostare la pasta in una casseruola e completare con la mozzarella rimanente e il formaggio grattugiato.

Mettere in forno ventilato a 180°C per circa 25 minuti o in forno statico a 190°C per lo stesso tempo.

A questo punto potete servire questa deliziosa pasta al forno!