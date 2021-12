Baba Vanga, la profezia del 2022: sarà “Annus Horribilis” | A cosa ci dovremmo preparare

Una profezia della veggente Baba Vanga riguarda l’anno che sta per arrivare. Vediamo di cosa si tratta e come prepararci.

L’umanità non troverà pace nemmeno nel 2022 stando alla preveggenza personale di Baba Vanga che aveva già previsto la pandemia del 2020.

Chi era Baba Vanga

Baba Vanga è la chiaroveggente bulgara, morta nel 1996 che è tornata da poco sulla cresta dell’onda mediatica. Alle origini del suo ritorno in auge, ci sarebbero stati dei lanci su alcuni siti turchi prima e sudamericani poi. Al tam tam mediatico ha contribuito, sicuramente, il web e le persone assetate di sensazionalismo. Una verifica complessa, dunque, che però non fa altro che confermare il clamore suscitato in questi anni dalle preveggenze dell’anziana donna.

Le sue profezie sono rimescolate ad una buona dose di verità e le persone finiscono per crederci. Tutto ciò anche se Baba Vanga di scritto non ha lasciato nulla. L’anziana, infatti, non aveva mai imparato a leggere e a scrivere, il che l’aveva resa semi analfabeta. Il culto della preveggente si resse nonostante il partito comunista sovietico precedente al 1989. Un culto basato semplicemente sul passaparola. Non esistono documenti originali secondo cui Vangeiya Pandeva Gushterova, questo il suo vero nome, avrebbe lasciato nero su bianco le sue profezie.

Ciò nonostante, alcuni siti parlano di alcuni documenti custoditi dal governo bulgaro, in cui sarebbero contenute le parole della preveggente.

Le profezie di Baba per il 2022

La chiaroveggente aveva previsto la pandemia del 2020. Le sue parole, riportate alla buona, affermano che:

“gli esseri umani si abitueranno a un nuovo virus”

Si pensa che la veggente abbia fatto riferimento ad un nuovo ceppo del virus. Nella seconda parte della profezia, inoltre, si fa riferimento ad un’altra problematica per l’anno che verrà:

“molti disastri naturali. Molti esseri viventi vengono distrutti qui. Non solo, i sopravvissuti moriranno per una grave malattia”.

Staremo a vedere cosa ci riserverà il 2022. Fatto sta che, per il 2020 la profetessa aveva preannunciato diversi cambiamenti a livello politico.

Non tutte le sue profezie, però, si sono avverate. Una, infatti, riguardava una malattia che avrebbe colpito Donald Trump a livello celebrale ma non si è avverata. Un’altra riguardava la salute di Putin.