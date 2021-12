Ornella Vanoni ed il terribile incidente, le sue attuali condizioni di salute preoccupano notevolmente: “Tanto dolore..”. Ecco tutti i dettagli sull’accaduto e le parole della diretta interessata.

Attimi di paura per la famosa cantante che da sempre ha riempito di gioia i nostri cuori tramite ogni suo brano. Lei, donna piena di vitalità nonostante gli anni, tanto da fare invidia a molti. In questi ultimi mesi infatti ha portato a termine moltissimi impegni, iniziando a lavorare perfino con i giovani talenti, creando così un unione vincente che le ha fruttato anche grandi somme in denaro.

Il suo unico scopo però, è quello di trasmettere i valori e la bellezza che l’arte e la musica in sé racchiudono, così da far capire anche alle generazioni future cosa significhi davvero poter esprimersi attraverso il canto.

Il terribile incidente della cantante Ornella Vanoni lascia tutti i fan preoccupati. Le suo condizioni attuali non sono delle migliori

Come già detto in precedenza, lei non si è mai fatta fermare dai tanti anni di età che le appartengono, ricordiamo che ad oggi la cantante ha ben 87 anni. Lei stessa ha affermato più volte di sentirsi nel pieno delle sue forze e stimolata più che mai. Nelle ultime settimane infatti ha fatto la sua comparsa in molti programmi televisivi come ospite speciale della serata. Portando così nelle nostre case gioie e sorrisi.

Nelle ultime ore però un grave incidente ha fatto preoccupare molto la donna di successo, compresi tutti i familiari e tutti i suoi fan che tanto la ammirano e la stimano. Pare infatti che la cantante, durante un viaggio in treno, sia caduta. La cantante, partita per far visita ad un dolce Golden Retriever, ha subito una caduta che le ha causato molto dolore.

Lei stessa ha informato tutti i suoi fan sulla sua grave situazione, si è inoltre scusata con le innumerevoli persone che l’attendevano per i vari eventi in programma poiché non vi potrà essere presente. Ecco l’importante comunicazione pubblicata sui propri profili social, in particolare sulla piattaforma Instagram:

“Ieri l’altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retrieven, sono caduta…Tanto dolore, ma sono a casa. “

Ha detto inizialmente la cantante facendo così preoccupare tutti i suoi fan per via dell’accaduto, successivamente ha aggiunto:

“Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata inaugurale al Teatro alla Scala, con il mio amico Marracash e di non essere domani a Bologna, città che amo molto, all’Anteprima Speciale di “Senza Fine”. Un abbraccio”

Pare quindi che attualmente le sue condizioni di salute non siano delle migliori, per questo infatti dovrà stare alcuni giorni a riposo con la speranza che questa brutta situazione passi presto.

Desirèe Cirisano