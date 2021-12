Nicolò Buso, addio al giovane calciatore morto per tumore: la malattia non gli ha lasciato scampo

Nicolò Buso è morto a causa di un tumore, se ne andato a soli 32 anni. Nonostante la lotta contro il tumore Nicolò non aveva mai perso il sorriso.

Tragedia nel mondo del calcio.

Nicolò Buso, addio al giovane calciatore

La triste notizia è stata data dalla famiglia, Nicolò è venuto a mancare nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 dicembre. La famiglia ha comunicato che i funerali del giovane si terranno nella chiesa di Santa Bertilla a Spine e avranno luogo venerdì 10 dicembre alle ore 11:00.

Il commiato da Nicolò Buso, un ex calciatore di 32 anni è arrivato dopo che da tempo il giovane combatteva per un tumore e che purtroppo non gli ha dato possibilità di sopravvivenza.

Nicolò soffriva già da tre anni di alcune gravi forme tumorali, che dopo aver colpito gli arti, hanno coinvolto i polmoni. Il padre del ex calciatore ricordandolo commosso ha affermato: “Ha sempre affrontato il suo calvario con una dignità incredibile. Non ha mai perso il sorriso e la voglia di vivere, nemmeno per un secondo. Era in grado di conquistarti con uno sguardo”.

Appassionato di calcio Nicolò in principio aveva militato quando era giovane nel calcio Spinea. In seguito era stato preso dal Venezia per un paio di stagioni infine era tornato a giocare nella Città di Spinea, in terza categoria.

L’omaggio di Orekeke

Il giovane Nicolò aveva assistito alla partita Venezia-Inter al Penzo, in quell’occasione l’attaccante Orekeke gli aveva fatto dono della sua maglietta. Quella è stata l’ultima partita a cui aveva assistito l’ex calciatore.

Nel ricordare Nicolò Orekeke ha affermato: “La fortuna di fare il calciatore è anche la possibilità di regalare gioia agli altri con un piccolo gesto e poter conoscere persone speciali. Sono stato fortunato ad averti incontrato e voglio ricordarti così…con il sorriso sul viso“.