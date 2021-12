By

Nicolas Maupas chi è il giovane attore italo-francese, conosciamo meglio il ragazzo e sbirciamo nella sua vita privata.

Chi è Nicolas Maupas?

Il giovane Nicolas Maupas nasce a Milano nel 1999. L’altezza e il peso purtroppo non sono disponibili. Cresce in una bella famiglia composta dal papà francese e grafico di professione e la mamma siciliana invece giornalista. Non si conosce molto della sua infanzia, quello che sicuro è che il giovane diventa un volto del mondo della televisione italiana nel 2019.

Il giovane infatti proprio in quell’anno prende parte ad una serie televisiva Mare Fuori. Il giovane ha sempre dedicato la maggior parte del proprio tempo a questa sua grande passione che è la recitazione. Nicolas infatti studia in una Accademia di Milano dove si impegna quotidianamente per diventare un volto noto del cinema italiano.

Nicolas Maupas successi televisivi Nonostante la sua giovane età Nicolas sembra avere le idee molto chiare su quello che vuole fare da grande. L’attore infatti ha già preso parte a diverse serie Rai importanti tra le quali troviamo anche quella più recente “Un professore”, dove recita insieme allo straordinario Alessandro Gassman e la bravissima Claudia Pandolfi.