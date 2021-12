Massimiliano Caiazzo: età, altezza, ragazza e profilo Instagram

Massimiliano Caiazzo chi è l’attore di Mare Fuori? Conosciamolo meglio e curiosiamo nella sua vita privata.

Chi è Massimiliano Caiazzo

Il giovane attore nasce a Napoli nel 1996.Per quanto riguarda altezza e peso, purtroppo non ci sono informazioni al riguardo.

La sua infanzia trascorre tranquilla con la sua famiglia napoletana. Il ragazzo inizia fin da piccolo a manifestare una certa attenzione per la recitazione. Infatti il giovane ragazzo a soli 18 anni decide di studiare a scuola di recitazione presso la scuola Melies e guidato da Gianfelice Imparato. I suoi studi continuano a Roma e nel 2012 partecipa ai suoi primi cortometraggi tra cui Sorrentum e Il Simposio di Platone proprio nell’anno corrente.

Prima di iniziare però la sua carriera da attore, Massimiliano Caiazzo cerca in ogni modo di dedicarsi allo studio e alla cultura. Si iscrive infatti alla Facoltà di Biotecnologie dove però abbandona dopo poco tempo. Il ragazzo trova il suo mondo nella recitazione, tanto che portava alle lezioni universitarie i copioni per i provini.

Massimiliano Caiazzo carriera

Nonostante la giovane età, Massimiliano ha iniziato la sua carriera a piccoli passi, tra cui lo ricordiamo anche nel film School of Mafia. Ma il giovane passo per volta è riuscito a farsi riconoscere dal pubblico italiano. Il suo volto infatti è noto soprattutto con la serie Mare Fuori, una fiction dove storie d’amore tra giovani si intrecciano. Il tutto interpretato sull’Isola di Nisida. La serie televisiva è riuscita ad ottenere un enorme riscontro da parte del pubblico italiano.

Instagram di Massimiliano Caiazzo

Il giovane attore oltre a dedicare la sua vita alla carriera televisiva come attore, essendo molto giovane sicuramente è molto social. Massimiliano infatti vanta sui social, in particolare Instagram diversi migliaia di fans. Il ragazzo infatti pubblica spesso stories e foto sul suo profilo ufficiale e quotidianamente condivide con i suoi followers la sua quotidianità.

Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto. Il giovane infatti non pubblica sui social molte cose della sua vita privata, anzi non si conosce la sua situazione sentimentale attuale e quindi non possiamo dirvi se è libero o meno.