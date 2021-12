Gli utenti di Facebook la attendevano da molto tempo: si tratta di una funzionalità utilissima che ci ha messo anni ad arrivare. Vediamo di cosa si tratta.

Anche se negli ultimi tempi Facebook ha lasciato più spazio, soprattutto nelle nuove generazioni, ad altri social, non smette di aggiornarsi.

Facebook in costante aggiornamento

Anche se buona parte dell’utenza giovane sta scegliendo sempre più social alternativi a Facebook, la piattaforma di Zukerberg non smette di aggiornarsi. Ad esempio, è recente l’annuncio della conversione in meta, una caratteristica definitiva che darà all’utente un’esperienza più immersiva.

Il creatore di Facebook ha, infatti, annunciato che, ad esempio, con il metaverso, si potrà stare insieme a parenti ed amici, lavorare e svagarsi in modo nuovo. Sostanzialmente, si potrà essere trasferiti come ologrammi.

Gli utenti non potranno far altro che attendere che il metaverso diventi realtà, nel frattempo, possono beneficiare di altre novità e migliorie parecchio attese.

Una novità importante

Per riattivare la presenza del bacino di utenza e quindi il relativo aumento dei soldi spesi dagli inserzionisti in pubblicità, Facebook sta cercando di implementare diversi miglioramenti. Tra questo, una attività molto attesa dagli utenti.

Si tratta della possibilità di commentare i post con un messaggio vocale di 10 secondi. La novità è stata annunciata da Alessandro Paluzzi, leaker sul suo Twitter. Egli ha mostrato anche l’ipotetica interfaccia. Una feature che, però, non è stata ancora annunciata in modo ufficiale ma soltanto ufficioso.

Se per qualcuno questa novità è una buona notizia, per qualcun altro invece, l’idea di sorbirsi i messaggi vocali anche su Facebook non ha niente di positivo, anzi. Per consolarsi c’è da pensare che, comunque, i messaggi non potranno superare, ognuno, i dieci secondi di lunghezza. Fatto sta che, per ora, la feature è in fase di test e non è detto che debba essere davvero approvata in futuro.

Staremo a vedere.