Mario Giordano: moglie, figli, età, carriera e vita privata

Sicuramente è uno dei volti più noti del mondo del giornalismo italiano, parliamo proprio di Mario Giordano direttore del Tg4. Conosciamo un po più nel dettaglio la vita di Mario.

Mario Giordano, vita privata e carriera

Il giornalista italiano Mario Giordano nasce nel 1966. La sua vita scorre felice, ma nel corso degli anni si accorge che la sua grande passione verte per il giornalismo. Il primo debutto nel mondo della televisione italiana avviene nel 1997 come grillo parlante in Pinocchio.

Fin da piccolo infatti la sua idea era quella di diventare un giornalista o un astronauta come aveva anche detto ad una delle sue maestre. Oggi si può dire che Mario ha realizzato il suo sogno e ad oggi è un giornalista di grande successo conducendo uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano ovvero Rete 4.

Mario però oltre ad essere concentrato sulla professione ha dedicato gran parte della sua vita alla famiglia. Il giornalista infatti è sposato da quasi 30 anni con la signora Paola di cui però si sa poco e niente. A quanto pare però al giornalista piace la famiglia allargata tanto che ha messo al mondo insieme alla moglie ben quattro figli tra cui Alice del 1993, Lorenzo più piccolo della maggiore di due anni, Camilla nata nel 2003 e infine la piccola Sara del 2005.

Chi è Paola la moglie del giornalista

Attualmente Mario come abbiamo detto prima è sposato ormai da oltre 30 anni con la bellissima Signora Giordano. La donna in questione però a quanto pare non ama stare sotto la luce dei riflettori e non solo. La signora Paola infatti non è presente nemmeno sui social, dove preferisce tenersi lontano.

Purtroppo su Paola si sanno pochissime cose, le uniche cose che sappiamo è che è nata nel 1969 ma non si conosce la sua professione. L’unica cosa certa è che spesso si può vederla nelle foto insieme al marito Mario, ma in particolare nemmeno il giornalista ama postare foto insieme a sua moglie sui social, per lo più utilizza questi mezzi di comunicazione solo per pubblicare contenuti prettamente inerenti alla sua professione.

In particolare quello che si evince è che la moglie è stata sempre una grande sostenitrice del marito cercando in ogni modo di essere presente ad ogni sua decisione. A confermarlo è lo stesso Mario proprio in alcune interviste in televisione. Insomma anche se non si vedono foto inerenti alla loro vita di coppia, sicuramente Paola e Mario Giordano si amano come il primo giorno.