Federica Pellegrini: chi è, età, altezza, lavoro, fidanzato ed Instagram

By

Federica Pellegrini, chi è la bravissima campionessa italiana di nuoto? Conosciamola meglio e sbirciamo un po’ nella sua vita privata.

Chi è Federica Pellegrini?

La giovane Federica Pellegrini nasce a Mirano, Venezia, il 5 agosto del 1988. Inoltre, è altissima, infatti è 1,79 cm. All’età di 7 anni inizia il suo percorso nel nuoto seguita da Max Di Mito e dopo diversi anni e diversi piccoli successi inizia il suo lungo percorso da campionessa.

Federica infatti all’età di 16 anni emerge a livello nazionale e viene i inserita nella squadra olimpica che la porterà ad Atene. La giovane vince la sua prima medaglia d’argento nei 200 metri stile libero. La Pellegrini quell’anno diventa la più giovane atleta italiana a salire sul podio olimpico.

L’anno dopo la Pellegrini si ripresenta ai mondiali di nuoto di Montreal e riesce ad ottenere il secondo posto nei 200 stile libero. Un risultato non molto soddisfacente per la campionessa che puntava, almeno in questa gara ad arrivare al primo posto.

Agli Europei però Federica mostra tutta la sua bravura e competitività anche se fisicamente la giovane atleta non era nel migliore della forma. Federica infatti aveva un problema alla spalla che purtroppo la costringono a gareggiare solo nei 200 stile libero ma si ferma alle batterie.

Carriera di Federica Pellegrini

La giovane fin da piccina ha sempre amato il nuoto, ha iniziato infatti con l’allenatore Massimiliano Di Mito, ma successivamente dopo gli europei ungheresi, Federica decide di cambiare metodo di allenamento, affidandosi ad Alberto Castagnetti, Commissario Tecninco Nazionale del Centro Federale di Verona.

Potrebbe interessarti anche: Federica Pellegrini: il suo fisico irresistibile è da record del mondo, basta guardare le – FOTO

La differenza si vedrà infatti nel 2007 quando la Pellegrini si presenta ai Mondiali in Austria di Melbourne stabilendo un nuovo record nei 400 stile libero. Momenti davvero pieni di soddisfazioni per una giovane atleta come lei. Ma Federica oltre a dedicarsi al nuoto, grazie alla sua grande esperienza nel campo ha scritto anche un libro ” Mamma, posso farmi il piercing?” una raccolta delle sue emozioni, pensieri e segreti che circondano ogni giorno la sua vita.

Federica Pellegrini Instagram Come ogni ragazza della sua età anche Federica si è fatta coinvolgere dai social. La stessa ha un profilo Instagram in cui pubblica foto e video delle sue giornate e del suo duro lavoro. La giovane è molto seguita sui social e vanta infatti migliaia di followers e questo seguito da parte del suo pubblico le ha permesso anche di essere una delle testimonial di ADMO.

Chi è il Fidanzato di Federica Pellegrini?

La giovane atleta oltre a dedicarsi con amore e passione al suo lavoro ovviamente dedica anche del tempo alla sua vita amorosa. La ragazza infatti è fidanzata con il giovane nuotatore italiano Matteo Giunta che oltre a farle da fidanzato è anche il suo allenatore.

I due sembrano molto uniti e pare che la loro storia stia andando a gonfie vele.