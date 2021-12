Carolina di Monaco infuriata e disgustata, si schiera contro il marito August di Hannocer, il quale è stato fotografato nelle braccia di un’altra molto più giovane di lui. Ecco l’evolversi della vicenda in modo estremamente dettagliato.

Come ben saprete, sulla loro storia d’amore non si può dire un granché poiché i due in realtà sono divisi da ormai moltissimi anni. La cosa infatti non dovrebbe neanche più riguardarle dal momento che entrambi vivono la loro vita senza farsi alcuno scrupolo e senza dare spiegazioni a nessuno. Questa volta però August ha superato davvero il limite, la principessa infatti ha chiaramente espresso la sua disapprovazione.

A quanto pare August attualmente è impegnato in una relazione sentimentale con una ragazza molto più giovane di lui. Le foto a loro scattate confermano le innumerevoli voci che circolano da circa qualche mese.

Carolina di Monaco imbestialita contro August, le foto di lui con una giovane donna

Come già detto in precedenza, ormai tutti siamo a conoscenza del rapporto che li lega. I due attualmente sono separati ma non divorziati. Sono ormai 12 anni che nessuno dei due si è deciso a fare questo grande passo, nonostante l’uno viva la sua vita lontano dall’altra. August però è stato pizzicato in dolce compagnia, a Madrid. Lui era insieme alla nuova e giovane fidanzata Claudia Stilianopoulos.

Questa però non è di certo la prima volta che viene beccato in compagnia, viene infatti soprannominato “il principe degli scandali”. Nonostante l’età, tende a godersi le gioie della vita senza pensare alle possibili conseguenze. Lui ha 67 anni mentre lei ne ha 48, i due si sono conosciuti a luglio e da allora sono inseparabili.

Entrambi sono davvero molto affiatati e pare che la loro relazione stia andando a gonfie vele, tanto che in molti presuppongono che questa sia finalmente la volta buona per chiedere ufficialmente il divorzio dalla principessa, così da poter convolare a nozze con la sua nuova e dolce metà. La situazione però ovviamente non piace affatto a Carolina.