Budino al cioccolato con acqua: meno di 50 calorie a porzione | Impossibile resistere

Se siete già dieta, in previsione dei pranzi e delle cene natalizie, la ricetta del budino al cioccolato con acqua, sarà una vera sorpresa.

Un dolce-dessert poco calorico addirittura meno di 50 calorie a porzione!

Delizie per la gola con poche calorie

Questi due anni il 2020 e il 2021 ci hanno portato innumerevoli sfide. Quest’anno si cercherà di programmare le feste di fine anno, lo shopping destinato a noi e ai nostri cari o le cene, alla ricerca di quella sensazione di calore che di solito accompagna dicembre.

Per quanto il mondo non sia più lo stesso dopo marzo 2020, sono arrivate di nuovo le feste destinate alla famiglia, sono arrivate cariche di tante emozioni.

Forte in tutti è presente una voglia di rinascita, di voglia di volere e volersi bene, anche con una buona cioccolata o meglio con un budino al cioccolato che non ci fa sentire in colpa, per questo peccato di gola.

Budino al cioccolato con acqua

Il budino al cioccolato potrebbe essere visto come la versione fredda di una buona cioccolata. Per prepararlo gli ingredienti molto simili, ma per la ricetta che segue non ci sarà il latte, ma bensì dell’acqua. Quindi un budino gustoso e poco calorico per andare incontro ai sostenitori della “linea”!

Infatti in questa ricetta light troveremo solo con acqua e cioccolato fondente, non sono presenti le uova o il burro e la panna, ma neanche lo zucchero, esclusivamente acqua e cioccolato. Ma per farlo vi occorre una calcolatrice e “spolverare” le vostre nozioni di matematica…

Per conservare la consistenza di una mousse, senza gli altri ingredienti ( uova, latte, ecc.), occorre avere un rapporto tra i grammi di grasso e l’acqua del 34%. Quindi andiamo a verificare i grassi presenti sulla tabella del nostro cioccolato fondente.

Una vota trovato lo moltiplichiamo per 100 e dividiamo per 34, ottenendo i grammi di acqua necessari per il nostro quantitativo di cioccolata.

In sostanza i grassi devono risultare ill 34% dell’acqua, più grassi conterrà la cioccolata maggiore sarà il quantitativo necessario di acqua per avere la consistenza di un budino al cioccolato.

Ingredienti

100 gr cioccolato

acqua

Preparazione

Iniziate facendo a piccoli i pezzi cioccolato fondente in un pentolino e fate fondere a fuoco molto basso.

Una volta fuso, potete unire l’acqua in unica soluzione e mescolate, fate riposare nel frigorifero per 30 minuti, passato il tempo necessario utilizzando delle fruste elettriche lavorate fino ad avere un risultato come di spuma. Infine distribuite il Budino al cioccolato con acqua nelle coppette e servite!

