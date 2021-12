Risparmia soldi andando in ufficio: la regola della schiscetta

In tempi di crisi e di aumento dei prezzi, l’unico modo per arrivare a fine mese è stringere la cinghia. Risparmia soldi andando in ufficio con la regola della schiscetta.

In pausa pranzo, anziché andare al bar, abituati a portare con te uno snack per la colazione a metà mattinata ed una schiscetta per il pranzo. E’ un metodo che fa risparmiare per il pranzo in ufficio ma anche per le giornate fuori porta.

Segui i nostri consigli su come preparare al meglio la schiscetta.

Risparmia nella pausa pranzo in ufficio con la schiscetta

Mangiare al bar o in una tavola calda, nella pausa pranzo, è meno impegnativo rispetto a quando si pianificano i pasti settimanali in casa. Richiede meno sforzi ma a fine mese si paga caro.

Per risparmiare e mettere qualche soldo da parte, portare lo snack o il pranzo da casa è il metodo migliore di sempre.

C’è chi lo chiama lunch box, chi pranzo al sacco: la schiscetta deriva dal termine bombardo ‘schisciare’, si riferisce al gesto di schiacciare i cibi in un contenitore per trasportarli.

Non solo si risparmia, ma non si è costretti a rinunciare ad un pasto gustoso e salutare quando si va in ufficio.

Per trasportare il cibo in modo ordinato ed organizzato, scegli un porta pranzo pensato apposta per il trasporto degli alimenti, un contenitore da poter riporre in frigo o da usare in microonde. Una schiscetta ben organizzata dispone anche di posate e porta salse in coordinato.

Consigli utili per preparare la schiscetta

Ti diamo alcuni consigli utili per preparare la schiscetta ideale senza stress: