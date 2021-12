Uomini e Donne Vip, la novità che presto arriverà nelle nostre case, la conduttrice Maria De Filippi sceglierà lei stessa sceglierà i tronisti: direttamente dal Grande Fratello VIP. Ecco tutte le novità.

Come ben saprete dagli ultimi mesi sono molte le versioni che circolano sulle programmazioni future della Mediaset, ad oggi finalmente abbiamo la conferma. Molti programmi oggi, mandati ancora in onda, dal prossimo anno subiranno ampi cambiamenti. Alcuni di questi però, per via del taglio netto dei costi della produzione, sono stati direttamente eliminati, lasciando così l’amaro in bocca ai conduttori degli stessi.

La conduttrice che ha dovuto accettare in primis i radicali cambiamenti voluti da Pier Silvio Berlusconi, è la famosa Barbara D’Urso. La quale si è ritrovata con i fondi tagliati, fortunatamente però Pier Silvio le ha proposto un’offerta abbastanza ragionevole.

Uomini e Donne Vip, ecco i cambiamenti che subirà il programma: Maria De Filippi sceglierà i tronisti

Il programma, come già anticipato, subirà un cambiamento radicale, infatti andrà in onda la prima edizione interamente ideata e dedicata ai personaggi già molto famosi. Maria De Filippi, conduttrice del programma, sceglierò lei stessa i volti single famosi. Ad oggi non conosciamo ancora ogni dettaglio, possiamo però comunicarvi che probabilmente il dating show non andrà più in onda alla stessa ora. Si pensa infatti di dedicargli una fascia oraria più appropriata, ed ovviamente si potrebbe optare per “la prima serata”.

Ad oggi sono svariate le versioni che si vociferano a riguardo, alcune di queste affermano persino che sul trono del programma si siederà una famosa concorrente del Grande Fratello Vip. Oltretutto non sono esclusi troni dedicati all’inclusività sociale.

D’altronde tutti sappiamo che la famosa conduttrice Maria De Filippi si è sempre schierata a spada tratta per i diritti di tutti. Per quanto riguarda tina Cipollari e Gianni Sperti, pare che loro non rientrino nei vari cambiamenti del programma. Al posto di Tina e Gianni vedremo nuovi volti. Ricordiamo che il programma andrà in onda da gennaio 2022.