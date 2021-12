Non ha importanza la quantità di tempo dedicato alla pulizia, se ti ritrovi un bagno maleodorante, e i cattivi odori permangono.

Dunque perché allora non dovresti provare ad adottare dei fantastici trucchi da hotel: il tuo bagno sarà profumatissimo!

Bagno maleodorante, strategie per averlo sempre profumato

Uno dei lavori domestici che si devono fare più di frequente è “la pulizia del bagno“.

Una delle camere in cui si depositano di più: macchie, residui di incrostazioni, tracce di detersivi, peli, capelli o sapone e pezzi di dentifricio, insomma i cattivi odori sono all’ordine del giorno!

La soluzione migliore è dedicare alla pulitura di questa stanza più volte la settimana, e ripassare ogni giorno per mantenerla pulita.

Tuttavia, a prescindere dal modo in cui pulisci e ri-pulisci la tua toilette, i cattivi odori continuano a non andare via, probabilmente è giunto il tempo di sperimentare i segreti degli alberghi per ottenere un profumo buono e accogliente.

Il deodorante elettrico è certamente in grado di essere utilizzato, se però si desidera un profumo più naturale, si possono adoperare le profumazioni naturali. Le profumazioni alcoliche hanno un difetto, tendono a svanire velocemente, specialmente se messe a confronto con quelle che hanno una componente oliosa.

Deodorante nello scopino

Una parte che bagno alla quale dobbiamo prestare attenzione è lo scopino del bagno, per gli ovvi contatti con elementi fecali. Una volta eseguite le azioni di pulizia mettere dell’ olio essenziale nel vano predisposto allo scopino. L’essenza darà u tocco profumato al bagno a lungo.

Essenze nel rotolo di carta igienica

Le essenze naturali sono un valido aiuto nel desiderio di profumare in modo ecologico i nostri ambienti. Il rotolo di carta igienica può fungere da “diffusore”, grazie alle proprietà del cartone che contiene la carta igienica.

Basterà versare alcune gocce di olio essenziale per avere un ambiente profumato tutte le ore del giorno. Un tocco di originalità per l’arrivo di ospiti? Piegare l’inizio della carta, facendone la forma di un triangolo, che bagneremo con una goccia d’acqua dal rubinetto cosi che avrà una sorta di “bollo trasparente”, come in un vero hotel!