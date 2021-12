WhatsApp, il trucco per mandare messaggi senza consumare Giga

Gran parte delle persone fanno un uso intensivo quotidiano di WhatsApp, l’app di messaggistica istantanea più popolare del globo.

La piattaforma viene sfruttata non solo per ragioni personali (amori, amicizia, famiglia) ma per questioni di lavoro tanto che le conversazioni giornaliere non si contano.

Chattare su WhatsApp comporta un peso significativo sulla memoria dello smartphone: tra video, foto, audio ed altri file multimediali, le chat rischiano di azzerare i Giga della memoria.

Non sono pochi gli utenti che lamentano problemi legati proprio alla memoria del cellulare. Considera che, solo per la presenza dell’app, la chat può arrivare a gravare da 150 a 250 MB sullo spazio libero dello smartphone. Anche i costanti aggiornamenti dell’app contribuiscono a pesare parecchio sulla memoria del dispositivo.

Esistono trucchi per mandare messaggi senza consumare Giga o, meglio, per risparmiare Giga su WhatsApp.

Ecco come sfruttare al meglio la chat limitando i consumi.

WhatsApp: trucchi per inviare messaggi senza consumare Giga

Libera spazio in memoria nella chat di WhatsApp sul tuo smartphone con questi tre metodi.

Il metodo migliore e più semplice è cancellare le conversazioni di vecchia data o inutili. Controlla sul tuo smartphone se sono presenti chat con persone che non vedi e non senti da anni. Eliminale per recuperare spazio sul tuo telefono.

Un altro metodo che funziona è disattivare il salvataggio automatico per evitare i download automatici di video, foto, audio ed altri file. In questo modo, tutte le volte che arriverà in chat un file multimediale, non verrà memorizzato in modo automatico nel telefono. Potrai salvare esclusivamente i file multimediali che ti interessano, non tutti quelli ricevuti nella chat di WhatsApp, scegliendo i file da scaricare. Per disattivare, dovrai andare sul menu Impostazioni, selezionare Utilizzo dati ed archivio e tappare sulla voce Mai nel menu a tendina.

Il terzo trucco è il backup, ovvero il ripristino dell’app. Con la tecnica del backup puoi rimuovere WhatsApp dallo smartphone, disinstallarla momentaneamente dal telefono senza perdere le conversazioni, prima di eseguire un nuovo download. Installando di nuovo la chat avrai a disposizione tutte le conversazioni (non le perderai) e potrai rimuovere i file temporanei che pesano sul dispositivo e sono perfettamente inutili.