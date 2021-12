Valeria Marini a cuore aperto. La showgirl italiana confessa perché non ha mai avuto figli. Ecco il retroscena doloroso.

Valeria Marini si confessa. La stellare showgirl italiana ha raccontato perché non ha mai avuto figli. Ecco che cosa ha dichiarato.

Valeria Marini, tutto quello che non sai su di lei

Classe 1967, Valeria Marini è nata a Roma. È un’attrice, conduttrice e showgirl italiana di grande successo. Ha esordito nel mondo dello spettacolo negli anni ’90 recitando in alcune pellicole che non hanno avuto però molto successo.

La sua bellezza mediterranea viene notata da Pierfrancesco Pingitore che la introduce nel mondo scintillante dello spettacolo, del quale lei era sempre stata innamorata. Comincia così a recitare in alcuni film come Abbronzatissimi 2 e In questo mondo di ladri: da quel momento la sua carriera è stata totalmente in ascesa, non si è più fermata.

Ha condotto diverse trasmissioni di successo come Sanremo insieme a Piero Chiambretti e Pippo Baudo, è stata ospite fissa per diversi anni della trasmissione sportiva Quelli che il calcio e ha partecipato anche ad alcuni reality e film spagnoli.

La sua vita privata è stata alquanto turbolenta. Per diversi anni è stata fidanzata con Vittorio Cecchi Gori e poi con Patrick Baldassari con il quale ha preso parte a Temptation Island Vip.

Le sono stati attribuiti però anche diversi flirt come quello con l’ex tronista di Uomini e Donne, Ivan Gonzalez, e con Gianluigi Martino, un manager televisivo più giovane di lei di 17 anni. In molti si sono però chiesti come mai la Marini non abbia mai avuto figli. Arriva la confessione dolorosa.

Ecco perché la showgirl non ha mai avuto figli

La vita sentimentale di Valeria Marini è stata sicuramente molto caotica. La stellare showgirl è stata legata a uomini molto importanti come Cecchi Gori ma non è riuscita ad avere bambini. Eppure, uno dei suoi desideri più grandi era proprio quello di diventare mamma.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la Marini ha dichiarato che purtroppo ha subito tre aborti. Uno, risale a quando era giovanissima e aveva appena 14 anni ed altri due invece durante la lunga relazione sentimentale con Vittorio Cecchi Gori. La showgirl ha dato però dei dettagli inediti, affermando che è stato proprio il suo ex compagno a chiederle di abortire.

LEGGI ANCHE—> Lotta contro la malattia per il rene sano, Valeria Marini e il gesto che commuove i fan

Nonostante non sia più una ragazzina, Valeria continua a coltivare il sogno di diventare mamma e più volte ammette di aver pensato di ricorrere all’adozione, un desiderio questo che non è riuscita però a realizzare a causa della burocrazia italiana. Il non essere mamma oggi la rende, a suo dire, una donna non pienamente felice.