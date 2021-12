Caos nella Royal Family: William tradisce Kate con una nota marchesa. Ecco tutto quello che sappiamo su questa misteriosa vicenda.

William e Kate ai ferri corti? Il duca di Cambridge avrebbe tradito la moglie con una famosa marchesa. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa controversa vicenda.

Terremoto a Buckingham Palace, William tradisce Kate

Il duca e la duchessa di Cambridge, William e Kate sono tra le coppie reali più amate di tutti i tempi. Eppure, non tutto ciò che è oro luccica. Anche la loro vita di coppia non è così rosea come si può credere. William e Kate sono convolati a nozze il 29 aprile 2011 dopo tanti anni di fidanzamento. Conosciutisi ai tempi dell’Università, quando entrambi frequentavano il Saint Andrews College, il loro è stato amore a prima vista. Ci sono stati alti e bassi durante il periodo di fidanzamento e per un po’ i due si sono anche lasciati ma il loro amore, più forte di ogni cosa, ha fatto sì che William e Kate si ricongiungessero.

Dal loro amore sono nati tre meravigliosi figli: il principe George nel 2013, la principessa Charlotte nel 2015 il principino Louis nato nel 2018. La loro famiglia sembra perfetta così come la loro vita, eppure anche loro nascondono scheletri nell’armadio che a poco a poco stanno venendo fuori.

Secondo alcune indiscrezioni, il principe William avrebbe tradito la bellissima Kate con una marchesa molto vicina alla famiglia reale. A lanciare l’indiscrezione è il The Sun che parla di un allontanamento dei due coniugi e di una rottura definitiva con la terza incomoda che sarebbe stata allontanata definitivamente dal palazzo reale. Che cosa sta succedendo nella Royal Family?

Chi è la presunta amante del principe William

Secondo la notizia bomba lanciata dal The Sun, William avrebbe tradito Kate. Il tradimento, stando a fonti certe del noto periodico britannico, sarebbe avvenuto durante il periodo in cui la duchessa di Cambridge era in attesa del terzo figlio, il principino Louis. Il nipote della Regina Elisabetta sarebbe stato paparazzato più volte in compagnia di una nota marchesa. Si tratta di Rose Hanbury, moglie del marchese di Cholmondeley, David Rocksavage.

Rose, di nobili natali, prima che si diffondessero questi rumors della presunta relazione tra lei e il principe William, era la migliore amica di Kate, una delle prime nobildonne che ha accolto benevolmente la moglie di William nell’ambiente aristocratico iniziandola alle gioie e ai dolori di un mondo che fino a quel momento per lei era completamente sconosciuto.

I membri della Royal Family hanno smentito il presunto flirt tra il duca di Cambridge e la marchesa di Cholmondeley e anche Kate sembra aver archiviato definitivamente la questione. Tuttavia, dal 2018, Rose non frequenta più i reali di Cambridge e non è più presente agli eventi pubblici organizzati dalla stessa duchessa.