Sabrina Salerno, tutto su di lei: età, altezza, compagno, figli e vita privata

Chi è la bellissima Sabrina Salerno? Conosciamo meglio la cantante e scopriamo qualcosa in più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Chi è Sabrina Salerno?

La bellissima Sabrina Salerno nasce a Genova il 15 marzo del 1968.Attualmente ha 53 anni ed è del segno dei Pesci ed è alta 1,75. La giovane nasce da una famiglia che ha una storia molto triste. La sua mamma a soli 18 anni è rimasta incinta del compagno che all’epoca ne aveva 25. La mamma di Sabrina purtroppo però è rimasta sola, il padre della bambina infatti l’ha abbandonata appena saputa la notizia della gravidanza.

Sabrina per questo è cresciuta solo con la sua mamma e insieme ai suoi fantastici nonni materni. Ad oggi Sabrina racconta del suo passato con una vena di malinconia e di tristezza. Fin da piccolina infatti la cantante ha sempre voluto sapere del suo papà che non l’ha mai riconosciuto, fino al giorno in cui il DNA ha mostrato che Sabrina fosse sua figlia.

Nonostante ciò Sabrina e il padre non hanno mai avuto rapporti. I due si sono visti poche volte e in quelle occasione il suo papà le ha voluto chiedere scusa per il male che le ha recato, ma purtroppo pochi mesi dopo il papà di Sabrina è deceduto.

Chi è il fidanzato di Sabrina Salerno?

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, quello che sappiamo, che Sabrina Salerno è stata fidanzata con l’attore Pierre Cosso. A quanto pare però Sabrina oggi è sposata con Enrico Monti da cui ha avuto un figlio Luca Maria Monti e nel 2006 hanno detto finalmente il fatidico “Si”.

Instagram Sabrina Salerno

La cantante è molto attiva sui social, in particolare sulla piattaforma più utilizzata da tutti i vip ovvero Instagram. La giovane sui social infatti pubblica foto e video della sua quotidianità ma anche del suo lavoro ed è seguita infatti da circa 1 milione di followers.

Carriera di Sabrina

La cantante ha iniziato il suo percorso da cantante, facendo prima dei lavori molto umili. La sua gavetta da artista infatti inizia da giovanissima circa 15 anni, partecipando al concorso di bellezza Miss Lido, dove vinse a mani basse. Successivamente partecipò anche a Miss Liguria, fino a raggiungere Miss Italia nel 1984.

Ma il suo grande esordio arrivo grazie al programma Premiatissima e successivamente il grande successo con il brano Sexy Girl. Ma oltre a questo brano, una delle sue canzoni che raggiunse un successo internazionale fu proprio Boys. Le sue canzoni venivano ascoltate da tutti i giovani di quegli anni, diventando una hit famosa anche nei paesi esteri. In Spagna infatti Sabrina diventò una vera e propria icona.

Sabrina però oltre ad incidere successi di disco music, nel 1991 decise di cantare anche in italiano con il brano Siamo Donne con Jo Squillo e successivamente si presentò al Festival Bar scavalcando tutte le canzoni. Ritorna però nel mondo musicale solo nel 2001, successivamente nel 2005 partecipando allo show musicale Hit Me Baby One more time.

Nel 2021 ritorna di nuovo con il suo grande successo Siamo Donne realizzando con Jo Squillo un video clip per promuovere la serie Sky Rojo. Insomma un successo davvero meritato che ancora oggi fa parlare le discografie della musica italiana.