Chi è Milly Carlucci? Conosciamo meglio la bravissima conduttrice di Ballando con le stelle e curiosiamo nella sua vita privata, sulla famiglia e la carriera.

Milly Carlucci chi è?

La bravissima conduttrice di Ballando con le stelle nasce a Sulmona in Provincia dell’Acquila l’1 Ottobre nel 1954 dalla mamma Maria Caracciolo e Luigi Carlucci. Registrata all’anagrafe come Camilla Patrizia Carlucci, la conduttrice non è figlia unica ma ha altre due sorelle, ricordiamo Anna autrice e regista e Gabriella che è molto nota in ambito politico.

La sua infanzia la passa per la maggior parte a Udine, ma solo successivamente nell’età dell’adolescenza, Milly decide di trasferirsi a Roma, dove conclude gli studi al liceo classico. Oltre alla scuola però Milly ha delle grandi passione, tra queste vediamo il pattinaggio artistico.

Una passione che l’ha portata addirittura a vince un Campionato Italiano con la squadra Skating Folgore Roma. Una passione che è sfociata in una disciplina professionale che le ha portato sicuramente delle grandi soddisfazioni.

Ma la sua carriera continua e nel 1972 vince il suo primo concorso di bellezza come Miss Teenager. Ovviamente all’epoca i genitori premevano per far si che la giovane Milly potesse essere un giorno una donna indipendente, cercando di far studiare la figlia alla facoltà di Architettura.

Ma la giovane dell’epoca, costretta dalla pressione dei genitori si iscrisse alla facoltà che abbandonò purtroppo qualche mese dopo. Da quel momento la Carlucci inizia ad approdare nel mondo dello spettacolo, prima nella televisione locale e solo successivamente in quella nazionale.

Milly Carlucci carriera televisiva

La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo risale al 1976 con il programma L’altra domenica di Renzo Arbore. Il suo ruolo principale nel programma è quella dell’inviata e ci resta per ben 3 anni.

Dopo l’esperienza al programma, Milly inizia ad avere dei ruoli più rilevanti nel mondo dello spettacolo, conducendo diversi tipi di programmi, tra questi ricordiamo Risatissima, Giochi senza frontiere, Luna Park e Scommettiamo che. Un altro successo importante per la conduttrice è stato quello di condurre il Festival di Sanremo nel 1992 al fianco del mitico e storico conduttore Pippo Baudo, Alba Parietti e Brigitte Nielsero.

Oggi invece Milly ha un programma tutto suo che conduce proprio su Rai Uno. Parliamo di Ballando con le stelle uno dei programmi più seguiti e amati dal 2005, dove coppie di vip insieme a ballerini professionisti, si sfidano in diversi tipi di danze.

I figli e marito di Milly

La bellissima conduttrice oltre a dedicare una vita intera alla carriera televisiva, ha comunque dare spazio anche a quella che è la sua vita privata.

La conduttrice infatti è sposata dal 1985 con Angelo Donati da cui sono nati 2 figli, Patrick e Angelica. Del marito di Milly purtroppo si sa poco e nulla. L’ingegnere infatti non è nemmeno presente sui social, quindi è difficile poter sbirciare la sua vita.