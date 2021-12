Maria Teresa Selo è stata la moglie di Massimo Boldi per tanti anni, nonché madre delle sue tre figlie. A 17 anni dalla sua scomparsa, l’attore torna a parlare del dolore per la sua perdita.

La donna, infatti, morì per un tumore al seno. Massimo Boldi ha parlato di lei in svariate trasmissioni televisive.

Massimo Boldi e la sua storia d’amore lunga 30 anni

Una storia d’amore durata ben 30 anni quella tra Massimo Boldi e Maria Teresa Selo. I due, si conobbero nel 1972, quando lui non era ancora famoso e lavorava in un locale come barista. Maria Teresa varcò la soglia del bar e colpì subito l’attenzione di Boldi che non esitò a fare il primo passo. Però, rimase spiazzato in quanto fu proprio Maria Teresa a prendere le redini del loro primo incontro. Il loro primo appuntamento? Al cinema naturalmente.

Da allora, ne passò di acqua sotto i ponti: si sposarono ed ebbero tre figlie: Micaela (1974), Manuela (1981) e Marta (1990). Le giovani donne non hanno mancato di intervenire a loro volta in trasmissioni televisive.

Una storia d’amore che è stata rotta soltanto dalla morte di lei ad appena 47 anni. Sono trascorsi 17 anni dalla sua morte ma, per Massimo Boldi, la fine dell’amore della sua vita è ancora una ferita aperta. Un dolore, il suo, che non ha mai nascosto, tanto che ne ha parlato apertamente in diverse trasmissioni tv.

Una ferita ancora aperta

Difficile credere che un attore re della risata come Boldi possa essere protagonista di momenti tristi di intrattenimento. E invece, è successo diverse volte, quando l’attore è stato chiamato a raccontare della moglie morta a causa di un tumore al seno.

In particolare, nel corso della trasmissione Oggi è un altro giorno, in onda sulle reti Rai, Boldi ha raccontato alla conduttrice Serena Bortone che perdere l’amore della propria vita prematuramente è un dolore fortissimo. La loro, infatti, era stata una storia d’amore travolgente e Boldi ha ripercorso con la mente tutte le sue fasi.

L’attore ha recentemente condiviso una foto della moglie anche sul suo Instagram, con la didascalia Ovunque tu sia. Naturalmente, i fan non hanno mancato di inondare la foto di commenti e reazioni di affetto.

