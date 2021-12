Elena Santarelli parla della bruttissima malattia vissuta dal figlio. Ecco che cosa ha avuto il suo primogenito e come sta oggi.

La bellissima showgirl italiana ha vissuto un periodo molto drammatico a causa di una terribile malattia contro la quale il suo primogenito ha dovuto lottare a denti stretti. Ecco di che cosa ha sofferto suo figlio e come sta oggi.

Elena Santarelli, mamma coraggio

Elena Santarelli è una famosa showgirl italiana. Ha esordito nel mondo dello spettacolo muovendo i primi passi come modella. Il suo fisico statuario e mozzafiato le ha consentito di sfilare per noti stilisti come Giorgio Armani e Dolce e Gabbana. Raggiunge la notorietà quando viene scelta da Amadeus come valletta de L’Eredità. Nel 2005 ha preso parte all’Isola dei Famosi classificandosi al secondo posto.

Oggi è una amatissima conduttrice, scrittrice e attrice. Nel 2006 è convolata a nozze con lo sportivo Bernardo Corradi e dal loro amore sono nati due figli: Giacomo e Greta. Proprio il primogenito della coppia è stato colpito da una terribile malattia che ha messo in serio pericolo la sua vita.

La terribile malattia che ha colpito il figlio della showgirl

Nel 2017 l’equilibrio della famiglia Corradi-Santarelli viene sconvolto da una diagnosi medica che non lascia scampo: al primogenito della coppia, il piccolo Giacomo, viene diagnosticato un tumore al cervello. Per due lunghi anni il bambino si è dovuto sottoporre a cicli debilitanti di chemio e ricoveri in ospedale per monitorare la situazione. Per due lunghi anni Elena Santarelli ha messo in standby la sua vita professionale per dedicarsi esclusivamente a suo figlio. Come sta oggi Giacomo?

Contro ogni previsione, il figlio della showgirl è guarito, il bimbo ha sconfitto il terribile male. Oggi sta bene, continua a sottoporsi a periodici controlli ospedalieri ma il peggio è passato. Adesso Giacomo ha ripreso in mano la sua vita ed è ritornato a praticare anche il suo sport preferito, il calcio, seguendo le orme del suo famoso papà.

Il 16 novembre, Elena Santarelli è stata conduttrice per una serata de Le Iene. La showgirl ha tenuto un monologo emozionante ricordando il periodo di sofferenza vissuto con la sua famiglia e di come tanti l’abbiano fatta sentire una donna e una mamma sbagliata solo perché dopo la fine di questo incubo ha manifestato il desiderio di tornare a lavoro.

Elena ha affermato di aver messo da parte giudizi e accuse e di aver finalmente ripreso in mano la sua vita senza mai dimenticare nemmeno un secondo la fortuna più grande che le è stata regalata: la guarigione di suo figlio.