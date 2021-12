Carolyn Smith: chi è, età, lavoro, compagno, figli e malattia

Carolyn Smith chi è il giudice di Ballando con le stelle? Scopriamo alcune curiosità sulla vita dell’ex ballerina, sull’amore e sulla sua carriera.

Chi è Carolyn Smith

Carolyn Smith nasce a Glasgow il 16 Novembre del 1960. La sua vita, già fin da piccina gira intorno alla sua grande passione, ovvero la danza. Carolyn infatti inizia ad incentrare la sua vita proprio sulla danza, una carriera che le ha riservato diversi successi. La donna inizia gli studi proprio con la danza classica a soli 5 anni.

I suoi genitori la spingevano a fare anche altre attività sportive, come l’atletica leggera, arrivando a far parte della nazionale scozzese. Ma la il suo cuore era sempre legato alla danza per questo decide di specializzarsi in questo, più nello specifico nei balli latino americani.

All’età di quindi anni venne notata per il suo grande talento e arriva addirittura a partecipare ai campionati europei, arrivando tra le finaliste. Arriva anche tra i campionati del mondo Blckpool Dance Festival. A soli 22 anni Carolyn si trasferisce in Italia per seguire l’amore della sua vita.

Si dedica infatti ad insegnare coreografia diventando una delle insegnanti più iconiche del ballo e a Padova fonda una delle più grandi scuole di ballo Carolyn Smith Dance Accademy, aprendo diverse sedi in Gran Bretagna, Ucraina, Russia.

Chi è il marito di Carolyn Smith

La ballerina oltre al lavoro ha dato spazio anche all’amore nella sua vita. Dopo essere convolata a nozze per la seconda volta, si trasferisce a Padova. Si sposa con Ernestino Michielotto, anche lui nel mondo della danza.

I due si sono sposati nel 1997, la loro unione è avvenuto nel periodo difficile della vita di Carol, quando la coreografa si stava separando dall’ex marito. Carolyn non ha mai avuto dei figli, ma sicuramente l’amore per la danza e la sua carriera le hanno donato un grande amore.

Carolyn Smith Carriera televisiva

Il suo primo successo televisivo lo ottiene grazie a Ballando con Le stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci nel 2007 ingaggia Carol come presidente della giuria. Ma la sua bravura e la sua preparazione vennero considerati anche dal format inglese in Gran Bretagna. Carol però per l’amore e per affetto, decise di rimanere nella sua seconda casa, l’Italia.

Carolyn e la grave malattia

Per Carolyn sicuramente non è stata una vita facile. Nel 2015 la coreografa decide di comunicare ai suoi fans e telespettatori che purtroppo è stata colpita da un tumore maligno al seno.

La coreografa lo rende pubblico anche sui social dove pubblica video in cui cerca di sensibilizzare le donne alla prevenzione contro il cancro al seno. Qualche tempo dopo diventa testimonial dell’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. Oggi però Carolyn sembra aver vinto la battaglia contro il cancro grazie anche alla sua forza e la sua voglia di vivere.