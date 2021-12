Alvise Rigo: chi è, età, altezza, lavoro, fidanzata ed Instagram

Chi è Alvise Rigo? Conosciamo meglio il concorrente di Ballando con le stelle e sbirciamo un po’ nella sua vita privata.

Chi è Alvise Rigo?

Alvise Rigo nasce a Venezia il 12 Dicembre del 1992 ed è alto 1,87 cm. Sulla sua famiglia non si conosce molto, ma quello che sicuro sappiamo è che Alvise cresce a Lido di Venezia e intraprende gli studi al liceo scientifico.

In età più adulta decide di trasferirsi a Padova dove intraprende il corso di mediazione linguistica culturale all’università. Ma oltre a dedicarsi allo studio e alla cultura, Alvise ha anche una passione che coltiva quotidianamente ovvero lo sport.

Chi è la fidanzata di Alvise

Il giovane Alvise, a differenza di molti ragazzi di quest’epoca non lascia molte informazioni sulla sua vita privata. Infatti non si sa se è fidanzato o no. Un gossip in particolare però ha fatto spostare l’attenzione sul giovane ballerino. Pare infatti che qualche anno fa Alvise avesse avuto un flirt con la giovane Eleonora Berlusconi.

A dare voce a questo gossip sono state alcune foto scattate proprio per le vie di Milano. I due sono stati paparazzati solo in quell’occasione e da allora non si hanno più notizie sul loro incontro.

Alvise Instagram

Il ragazzo nonostante la giovane età ama i social, ma non ama particolarmente mostrare la sua vita privata su queste piattaforme. In particolare è presente solo su determinate piattaforme. Il giovane non ama particolarmente Twitter infatti a quanto pare non è presente su questa piattaforma, mentre su Facebook ha solo una sua pagina personale in cui si possono sbirciare alcune foto vecchie quando praticava Rugby o delle sue passeggiate a cavallo.

Invece su Instagram pare che Alvise sia più attiva. In particolare sul social infatti il giovane posta più foto e video dove mostra le sue lunghe camminate in montagna, bici o addirittura in motocicletta. Sicuramente Alvise non ama stare fermo e grazie allo sport riesce a sfogare il suo spirito ribelle. L’amore per lo sport lo si può intuire anche dal suo fisico scolpito e definito.

Alvise carriera televisiva

Alvise inizia ad avere le sue prima soddisfazione nel mondo dello sport proprio grazie allo sport, in particolare al Rugby, partecipando per tre stagioni consecutive alla serie A. Nel 2019 si trasferisce a Milano per lavorare come modello e bertender.

La sua prima apparizione nel mondo dello spettacolo è stato proprio al Festival di Sanremo vestendo i panni del valletto al fianco della bravissima conduttrice Antonella Clerici. Attualmente Alvise è uno dei concorrenti più chiacchierati di Ballando Con le stelle.