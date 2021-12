Valeria Marini, nuova concorrente del GF Vip 6, ha varcato nelle scorse ore la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà. Avete notato che ha un occhio bendato? Ecco perché.

Valeria Marini, La stellare nuova concorrente del GF Vip 6

La stellare showgirl ieri ha fatto ingresso nella casa più spiata d’Italia per la seconda volta. Ricorderete che la Marini ha preso parte già ad un’altra edizione del GF Vip: la sua ironia, la sua solarità e il suo carattere giocoso, hanno convinto Alfonso Signorini a farla rientrare nuovamente nel famoso game show di Canale 5 per allietare i telespettatori che la amano alla follia.

Come hanno notato in molti, la bella showgirl ha fatto il suo trionfale ingresso nel bunker di Cinecittà con l’occhio sinistro bendato. In molti si sono chiesti che cosa sia accaduto alla Valeriona nazionale. A raccontarlo è proprio lei che spiega nel dettaglio come ha rischiato di perdere la vista.

“Stavo perdendo la vista”, le parole della showgirl lo gelano il pubblico

A dare la risposta a questa domanda è la stessa Marini che in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo ha raccontato la sua disavventura. Prima di partire per l‘Isola dei famosi spagnola, Supervivientes, un medico che si occupa di controllare la salute fisica dei concorrenti aveva rilevato un problema all’occhio sinistro. Valeria ha preso sottogamba la situazione ed è partita ugualmente per l’Honduras.

Dopo la fine dell’esperienza da isolana, però, il problema all’occhio si è aggravato molto. Recatasi in Italia da un oculista, la showgirl ha scoperto di avere un disturbo del foro maculare che le causa una lesione in un’area circostante della retina e di conseguenza un’ alterazione della vista. Si è dovuta sottoporre ad un intervento molto delicato che è durato ben 2 ore e mezza. Fortunatamente è andato tutto per il meglio.

Adesso deve solo riprendersi ma il peggio è passato. La gieffina ha confessato di aver avuto paura perché stava perdendo la vista, non riusciva più a vedere bene ed è entrata nel panico. Fortunatamente un ottimo oculista ha risolto la situazione.