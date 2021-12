By

Dal 1° ottobre 2021, è arrivata la stangata per le famiglie italiane sulle bollette di luce e gas con un rincaro fino al 40%. Con il rincaro sulle bollette alzi la mano chi non chiede quanto costa riscaldare casa in base ai metri quadrati.

Nel 2021-2022, considerando gli aumenti previsti, è saggio farsi due conti per trovare il modo di risparmiare. Conviene anche a chi possiede un impianto di riscaldamento più efficiente, quindi più vantaggioso, perché i prezzi aumenteranno per tutti.

Eravamo già preparati all’idea del rincaro dei prezzi del gas e dell’elettricità ma con l’arrivo della stagione fredda è tempo di riscaldare i nostri ambienti (abitazione o ufficio che sia). Si passa dalla teoria alla pratica e dovremo pagarne le conseguenze cercando di alleggerire il più possibile le bollette del 2022.

In questa guida, scoprirai quanto costa riscaldare casa in base ai mq ed al tipo di impianto utilizzato.

Quanto costa riscaldare casa in base ai mq ed al tipo di impianto installato

L’unico modo per tamponare il problema degli aumenti è contenere i consumi di luce e gas: per riuscirci bisogna iniziare a fare un po’ di conti scoprendo quanto costa riscaldare casa in base sia ai mq dell’abitazione sia al tipo di impianto che abbiamo installato.

Sappiamo che in Italia il 95% delle abitazioni dispone di un sistema di riscaldamento a gas, il più colpito dai rincari.

Nella nostra guida, facciamo riferimento alle tipologie di impianti più comuni senza specificare tariffe regionali, di determinate città o zone. Concentriamoci sui principali sistemi di riscaldamento, da quelli più comuni a quelli green (la cui installazione prevede un certo impegno economico).

I sistemi di riscaldamento più diffusi sono:

Caldaia;

Camino;

Bombola di metano;

Pompa di calore;

Termocamino;

Biomassa;

Stufa;

Stufa a pellet.

Per calcolare quanto costa riscaldare casa, consideriamo il costo medio per riscaldare 100 mq. Bisognerà moltiplicare il costo a mq per la metratura del locale. Facciamo qualche esempio tenendo conto degli impianti di riscaldamento più diffusi tra quelli appena elencati.

Escludiamo la stufa elettrica, seppure rappresenti tuttora per molte famiglie italiane l’unica fonte di calore in assenza di termosifoni. Riscaldarsi nei mesi invernali con la stufa elettrica significherà farsi carico di circa un +24 euro in bolletta, vale a dire 66 euro mensili, oltre 100 euro sulla bolletta trimestrale.

Quanto costa riscaldare casa in base ai mq con la caldaia a gas

Per alimentare una caldaia a gas ad elevate prestazioni, si sostiene un costo medio orario di 0,57 euro. Di conseguenza, per riscaldare 100 mq si spendono 60 centesimi l’ora (anche 2 euro se si usa un modello più vecchio e meno performante). Mediamente, la caldaia si lascia accesa per almeno 6 ore al giorno, quindi si spende dai 6 i 12 euro al giorno (a seconda del modello di caldaia a gas) che corrispondono ad un costo mensile di 160-360 euro.

Quanto costa riscaldare casa in base ai mq con il camino

Riscaldare la propria abitazione con il camino implica un consumo di legna, sempre per una casa di 100 metri quadrati, che oscilla tra gli 8 e i 10 chilogrammi al giorno. Ciò significa che, al costo attuale della legna, si andranno a spendere fino a 2 euro al giorno. Per un intero anno (considerando il picco invernale), bisogna preventivare una spesa media di 500 euro circa.

L’installazione di un camino è un impegno economico: si tratta di un impianto utile oltre che di un bellissimo oggetto di arredamento, ma devi mettere in conto la manutenzione. Bisogna rimuovere le ceneri regolarmente e tenere sotto controllo la fiamma.

Quanto costa riscaldare casa in base ai mq con la pompa di calore

La pompa di calore è un impianto che prevede un investimento iniziale alto (dai 9 ai 12mila euro). Se sprovvisto di impianto fotovoltaico, dovrai aggiungere i costi in bolletta dell’energia elettrica per farlo funzionare. E’ anche vero, però, che a lungo termine è quello che dà più soddisfazioni, soprattutto perché puoi sbarazzarti definitivamente della bolletta del gas.

Quanto costa riscaldare casa in base ai mq con la stufa a pellet

Concludiamo con la stufa a pellet la cui installazione prevede un costo che va da 600 a 2.000 euro.

Quanto costa riscaldare casa con la stufa a pellet? C’è da considerare il costo del biocombustibile: per 100 metri quadri, nel periodo invernale di 3-4 mesi si spende mediamente 400 euro circa.