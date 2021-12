Reddito di Cittadinanza, a dicembre è bloccato | Cosa fare per ritirarlo

Per coloro che a novembre hanno percepito la 18° mensilità della 1° tranche, il Reddito di Cittadinanza a dicembre è bloccato.

Viene sospeso nell’ultimo mese dell’anno 2021 con l’assegno unico ricevuto automaticamente sulla carta RdC da coloro che hanno figli minori a carico.

C’è un sistema per non perdere l’ultima mensilità dell’assegno unico temporaneo a fine anno 2021?

Reddito di Cittadinanza sospeso a dicembre 2021 con l’assegno unico temporaneo

A dicembre 2021, il Reddito di Cittadinanza viene bloccato a coloro che percepiscono in automatico sulla carta l’assegno unico temporaneo per figli minori a carico. Succede per chi percepisce entrambi i sussidi a causa di questioni tecniche. Dopo la 18° mensilità di fruizione del RdC, si prevede la sospensione per un mese.

Ordinariamente, l’assegno unico temporaneo abbinato al Reddito di Cittadinanza viene inviato in automatico sulla carta fino al 31 dicembre 2021. Il problema è che, con il blocco del RdC a dicembre, viene interrotta contemporaneamente anche l’erogazione dell’assegno unico.

I beneficiari hanno la possibilità di sbloccare la situazione?

A questa domanda risponde l’INPS. Il modo per non perdere il sussidio a dicembre c’è.

Cosa fare per non perdere il RdC e l’assegno unico temporaneo a dicembre 2021

L’INPS spiega che a dicembre il titolare del RdC deve fare domanda di rinnovo per richiedere, a parità di requisiti, la 2° tranche della 18° mensilità del reddito.

In dettaglio, i titolari del Reddito di Cittadinanza a cui è stata sospesa la mensilità di dicembre devono:

Fare domanda di rinnovo per ottenere la 2° tranche della 18° mensilità del RdC;

Presentare domanda per richiedere l’assegno unico temporaneo di dicembre 2021.

RdC con assegno unico: doppio pagamento a dicembre 2021

A prescindere dalla sospensione del pagamento di dicembre del RdC dopo la 18° mensilità, più in generale l’INPS eroga un doppio pagamento nell’ultimo mese dell’anno a coloro che percepiscono l’assegno unico temporaneo per i figli minori a carico.

Il pagamento di dicembre per il RdC è stato anticipato al 26 novembre, visto che il 27 cadeva di sabato, mentre la quota dell’assegno unico è stata erogata in automatico sulla carta RdC tra il 29 ed il 30 novembre.

A novembre non ha percepito il RdC chi ha terminato le prime 18 mensilità ad ottobre e che ha fatto domanda di rinnovo: lo riceverà entro la metà del mese di dicembre.