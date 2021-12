Platinette sbotta in televisione e si scontra furiosamente contro Tommaso Zorzi, volano forti parole dette da Mauro contro la comunità LGBT+. Maurizio Costando perde le staffe ed interrompe la discussione.

I due personaggi Mauro e Tommaso, protagonisti della vicenda di oggi, sono due volti ormai molto noti nel mondo della televisione italiana. Mauro ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera ed inoltre non bisogna dimenticare che lui è stato il primo a presentarsi come drag queen davanti a migliaia di telespettatori. Tommaso a sua volta vanta di una certa posizione e di una certa fama, soprattutto dopo aver vinto il Grande fratello Vip.

La discussione creatasi tra i due volti famosi si è successivamente accesa per via di un motivo che in realtà li accomuna particolarmente. Ormai sono passati secoli infatti da quando Tommaso e Mauro hanno deciso di confessare al mondo intero il proprio orientamento sessuale senza più nascondersi, come è giusto che sia.

Platinette attacca pesantemente Tommaso Zorzi e Maurizio Costanzo si intromette prontamente

Il tutto è successo all’interno delle mura del programma chiamato “Maurizio Costanzo Show“, dove ovviamente Maurizio ne è conduttore. I presenti hanno deciso di esprimere il proprio pensiero riguardo la comunità LGBT+ e l’accettazione sociale. In Norvegia, per far sì che l’intera popolazione si sensibilizzi su questa tematica ed inoltre per omaggiare la comunità stessa, ha mandato in onda una pubblicità particolare che pubblicizza Posten. In quest’ultima infatti si vede un Babbo Natale omosessuale che ogni anno decide di far visita ad un uomo, il quale aspetta e brama il suo arrivo poiché ne è innamorato.

Quest’uomo di nome Harry, 50 enne, scrive una lettera e la spedisce direttamente al suo amato, al Polo Nord:

“Tutto ciò che voglio per Natale sei tu!”

Strano ma vero, questo è stato il motivo del dibattito fra i due grandi personaggi, Mauro ha affermato che al giorno d’oggi esiste troppo vittimismo emanato dalla comunità LGBT+. Oltretutto, sempre secondo quanto detto da lui stesso, questo genere di pubblicità non servono a nulla poiché dietro c’è solo ed esclusivamente un profitto ed inoltre non è bisogno di pubblicizzare la cosa. Zorzi ovviamente non è assolutamente d’accordo e controbatte prontamente.

Tommaso Zorzi ha quindi affermato:

“Per anni siamo stati vittima si un sistema eterocentrico, se per una volta uno vuole sbandierare la bandiera LGBT ma lasciamoglielo fa”

Platinette però non è affatto d’accordo e replica così:

“Ma che eterocentrismo, basta vittimismo, la televisione è piena di fro*i!”

Come già anticipato, la situazione è stata poi placata dal conduttore del programma ovvero Maurizio Costanzo.

