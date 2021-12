By

Per ridurre il consumo di acqua ed elettricità, conviene lavare i piatti a mano o in lavastoviglie?

Comunemente, si pensa che lavare i piatti in lavastoviglie si traduca in un maggior consumo energetico e idrico. Vero o falso?

Le lavastoviglie sono davvero così energivore?

Conviene lavare i piatti a mano o in lavastoviglie?

I vecchi modelli di lavastoviglie erano piuttosto energivori, non si può negare.

Nel frattempo, la tecnologia si è evoluta sviluppando elettrodomestici efficienti, puntando soprattutto sul risparmio energetico. Le moderne lavastoviglie di classe energetica A+++ sono molto efficienti, quindi convenienti per lavare piatti e bicchieri.

L’innovazione tech ha sviluppato, oltretutto, soluzioni avanzate per ottimizzare i consumi sia di elettricità sia di acqua. Alcuni modelli di fascia alta integrano sistemi per ridurre i consumi, ad esempio sensori intelligenti che rilevano il livello di sporco di stoviglie da lavare per, poi, settare i parametri e le migliori impostazioni personalizzando il lavoro dell’elettrodomestico ed assicurando risultati perfetti col minimo impiego di risorse.

Altri modelli innovativi, dopo aver concluso il lavaggio, prevedono l’apertura automatica dello sportello per far entrare aria esterna ed asciugare il carico in modo naturale senza utilizzare il sistema di asciugatura meccanico.

Lavastoviglie: come ridurre il consumo energetico

Una lavastoviglie moderna di 14 coperti consuma, in genere, 6-7 litri di acqua per ogni ciclo. Per lavare a mano un carico del genere occorrerebbe una maggior quantità di acqua, specie se si ha l’abitudine di farla scorrere durante tutto il lavaggio.

Oltre ad usare una lavastoviglie efficiente, di ultima generazione, conviene adottare qualche piccolo accorgimento per il risparmio in bolletta e per dimostrare che conviene affidarsi alla tecnologia piuttosto che all’olio di gomito.

Ti diamo qualche consiglio in più per ridurre il consumo energetico quando utilizzi la lavastoviglie: