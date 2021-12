Subito dopo la Cina l’Italia è il paese con il maggior numero di kiwi prodotti, nonostante ciò molti supermercati preferiscono importarli.

Molto spesso quando compriamo al supermercato non facciamo mai caso alla provenienza dei prodotti che stiamo per comprare. Come andremo a vedere però, per alcuni cibi, soprattutto la frutta, è meglio prestare attenzione. Questo, ad esempio, è il caso del kiwi. L’Italia, infatti, è il secondo paese al mondo per la sua produzione, subito dietro la Cina.

È consigliato consumare al massimo due kiwi al giorno

Nonostante ciò in diversi supermercati la maggior parte dei kiwi proviene dalla Nuova Zelanda, la quale è solamente in terza posizione per quanto riguarda i produttori. Proprio nel 2021, inoltre, qui in Italia abbiamo visto scendere in campo una nuova forza,: il Consorzio Kiwi Passion.

In un recente comunicato stampa l’azienda, quindi, si è detta molto soddisfatta di questa prima annata che avrebbe dato ottimi risultati. Una produzione che è quasi raddoppiata rispetto alla scorsa annata nonostante una primavera che ha riservato più di qualche gelata alle nostre piantagioni.

Il frutto, se assunto in quantità spropositata, può portare alla formazione di calcoli

Parliamo, nello specifico di 500 tonnellate di frutti rossi e 260 di quelli gialli. Questa speciale polpa bicolore, inoltre, è stata la preferita dei consumatori per diversi mesi. Ovviamente, oltre a consigliare di controllare l’origine italiana dei kiwi che state per comprare, sceglieteli sempre biologici.

Gli appassionati di frutta, inoltre, troveranno nei kiwi pane per i loro denti visto che sono ricchi di proprietà nutritive. Oltre a contenere molta acqua e carboidrati, infatti, quest’ultimi hanno anche un basso indice glicemico, quindi, risultano perfetti anche per chi soffre di diabete.

Parlando esclusivamente delle vitamine, inoltre, quella più presente nel frutto esotico è senza dubbio la C, avendone persino più delle arance. Essi, infatti, sono consigliatissimi da ingerire quando si è affetti da raffreddore, cosa non rara di questi tempi con la pioggia ed il freddo che stanno devastando la penisola. Insomma sono davvero diversi i motivi per cui vale la pena consumare i kiwi o comunque la frutta in generale facendo sempre attenzione che siano prodotti bio cresciuti qui in Italia.