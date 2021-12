Diabete, il sintomo dell’occhio a cui dovresti stare molto attento

By

A livello mondiale, il diabete è una delle malattie più diffuse; c’è chi la definisce la patologia del secolo. Non interessa soltanto gli anziani ma si può riscontrare anche nei bambini, nelle donne in gravidanza e in adulti di qualsiasi età.

Il numero delle persone affette da diabete è in costante aumento. Secondo i dati dell’OMS, se nel 2017 questa malattia ha colpito 425 milioni di persone, nel 2045 la cifra potrebbe salire a 629 milioni.

Esistono due tipologie di diabete: il tipo 1 (il pancreas non riesce a produrre l’ormone dell’insulina) e il tipo 2 (la persona affetta non produce insulina sufficiente o risulta resistente ad essa).

L’iperglicemia (elevati livelli di zucchero nel sangue) può aumentare il rischio di complicanze, tra cui la retinopatia. Generalmente, nelle terapie, l’interesse si concentra sul monitoraggio delle malattie della retina: è questa la priorità. Ciò che si trascura e non si valuta nella persona con diabete è la sindrome dell’Occhio Secco.

Diabete: attenzione a questo sintomo dell’occhio

La DES (Sindrome dell’Occhio Secco) è stata riconosciuta nel 2007 come patologia da disfunzione dell’LFU (Unità Funzionale Lacrimale) composta da cornea, congiuntiva, ghiandola di Meibomio, ghiandola lacrimale, palpebre e nervi sensoriali. Questa Unità serve a regolare la secrezione lacrimale, a mantenere una sana superficie oculare e contribuisce alla formazione del film lacrimale.

Sono stati individuati due tipi di DES: evaporativa (dovuta a varie cause come carenza di vitamina A, problemi alle palpebre o al battito delle ciglia) e acquosa (carente di lacrime). Si può riscontrare un’eccessiva perdita di lacrime o, al contrario, una produzione insufficiente.

La Sindrome dell’Occhio Secco è determinata da grave iperglicemia, una profonda disidratazione e film lacrimale instabile.

Con il diabete si rischia di più la DES

Le persone affette da diabete over 50 hanno più possibilità di essere colpite da Sindrome dell’Occhio Secco.

I sintomi sono i seguenti:

Visione offuscata;

Secchezza;

Prurito;

Dolore;

Bruciore;

Ulcere corneali;

Cecità (nei casi più gravi).

La DES non viene valutata nei diabetici

La Sindrome dell’Occhio Secco, generalmente, non viene valutata nei diabetici. Inoltre, pochi studi si occupano degli effetti della DES legata al diabete.

Una delle poche ricerche in merito ha dimostrato che la DES è due volte più frequente nel diabete di tipo 2 (il 90% dei casi complessivi) rispetto al tipo 1. E’ stato scoperto che, se la DES riduce in genere la qualità della vita, per i diabetici risulta essere maggiormente condizionante. E’ importante effettuare una valutazione clinica della DES.