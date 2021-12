Super Bonus di Natale per le famiglie e pensionati: subito €1400

Il Bonus natalizio spetta a chiunque percepisca una pensione INPS con un reddito annuale che non supra una certa soglia. Tuttavia in alcuni casi, per quanto siano rispettati i requisiti, alcuni pensionati non hanno diritto al bonus e riguardano:

le pensioni di dipendenti di enti creditizi;

i trattamenti assistenziali, quali pensioni e assegni sociali o prestazioni agli invalidi;

le pensioni di dirigenti aziendali;

tutti i trattamenti che non hanno natura pensionistica.

Poiché si tratta di un bonus natalizio pensioni non occorre farne richiesta, in quanto assegnato d’ufficio dall’INPS insieme alla mensilità di dicembre. Qualora il pensionato che ne ha diritto non riuscisse a ricevere il beneficio, potrà compilare un modulo con la “domanda di ricostituzione della pensione”. Per farlo si dovrà accedere al sito dell’INPS e procedere al servizio online.

Bonus Natale per famiglie

Con il bonus Natale per famiglie, si tratta di un buono per la spesa o l’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di un aiuto destinato le famiglie in difficoltà economica a causa del Covid-19.

Per accedere all’agevolazione è necessario rispettare determinati parametri, come il tetto ISEE, il numero dei componenti di un nucleo familiare, ecc. I buoni spesa potranno essere impiegati solo per comprare beni di prima necessità e generi alimentari.

Si tratta di buoni spendibili nei negozi che aderiscono all’iniziativa, il cui importo oltre ad essere variabile e sono erogati dai Comuni, che ne valutano anche i criteri per il rilascio.

Il fondo per il bonus natalizio è diviso tra i vari comuni secondo criteri di densità di popolazione e valore del reddito pro capite di ogni Comune.

Saranno i comuni ad occuparsi direttamente della gestione dei fondi. Per questo spetta ai Comuni a pubblicare sul proprio sito il bando con le informazioni necessarie per accedere al bonus, come ad esempio i requisiti di accesso al bonus e gli importi stanziati ecc.