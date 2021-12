Max Tortora chi è: età, figli, moglie e vita privata dell’attore

Chi è Max Tortora, chi è il brillante attore romano, conosciamolo meglio e sbirciamo un po nella sua vita privata.

Max Tortora chi è?

Massimiliano Tortora, o meglio conosciuto dal pubblico italiano come Max Tortora, nasce a Roma il 21 gennaio del 1963. Fin da giovane ha sempre avuto la passione per il cinema e lo spettacolo. I primi esordi infatti risalgono proprio su alcune reti private. Ma la sua scalata verso il successo arriva proprio nel 2001 quando fa la sua prima apparizione su Rai2.

l comico all’epoca infatti partecipa ad una trasmissione chiamata Superconvenscion, dove si lancia in una bellissima imitazione di Alberto Sordi, Adriano Celentano, Franco Califano e Michele Santoro. Il pubblico come tanti, notarono la sua bravura e il successo non tardò ad arrivare.

Negli stessi anni partecipa anche a Stracult e Cocktail d’amore, partecipando insieme a Max Giusi e Eva Henger. Nello stesso programma anche li si lancia in una imitazione dell’Ispettore Derrick, ma nel 2004 e 2005 Bulldozer continua le sue imitazioni, questa volta su alcuni conduttori italiani come Amadeus.

Ma le sue parodie sono troppo divertenti per questi che A quelli che e il calcio e La grande notte del lunedì gli vengono proposte altre imitazioni. Successivamente nello stesso anno 2004 gli viene proposto di partecipare come conduttore a BravoGrazie come co-conduttore insieme alla bellissima Nina Moric.

Chi è la fidanzata di Max Tortora?

Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo che Max è stato legato sentimentalmente ad una donna di nome Malika ma le cose non vanno come dovevano. Oggi però non è sposato ma è legato a Maria Teresa Merlino. I due non amano mostrarsi alla luce dei riflettori, infatti non si sa molto sulla loro relazione. I due si sarebbero conosciuti sul set di Miami Beach, fil del 2006.

A quanto pare Max non ha figli, lo stesso attore comico infatti in una recente intervista dichiara che questo è stato uno dei suoi più grandi rimpianti:

“La rinuncia più grande, di cui mi accorgo forse solo adesso, è quella della paternità. Quando vedo giovani padri al parco o per strada con i figli penso a quanto sarebbe bello avere figli a cui poterti dedicare ed insegnare i tuoi valori.”

dichiarò Max in un intervista rilasciata nel 2014.