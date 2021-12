Ben 3 milioni di famiglie italiane potranno beneficiare del Bonus bollette 2022 che consente di ottenere sconti sulle utenze automaticamente. Il requisito principale per richiedere ed ottenere questo bonus è la dichiarazione ISEE.

In cerca di soluzioni alla delicata questione dell’energia, il governo ha pensato ad un bonus dedicato per rendere meno gravoso il rincaro delle bollette per alcune famiglie italiane.

Il Bonus bollette 2022 è un incentivo sociale relativo alle spese di energia elettrica, acqua e gas.

A chi spetta? Quali sono i requisiti e come richiederlo?

Bonus bollette 2022: a chi spetta, requisiti

Chi è intestatario di un contratto per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas (oppure rientra nella fornitura condominiale) deve richiedere l’ISEE 2022.

Il Bonus bollette 2022 spetta a chi ha un reddito annuo inferiore a 8.265 euro (che sale a 20.000 euro per i nuclei familiari con un minimo di 4 figli a carico).

Rientrano fra i beneficiari anche coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza o la Pensione di cittadinanza.

Il Bonus bollette è cumulabile con l’agevolazione per disagio fisico o disagio familiare, ovvero uno sconto sulla fornitura di energia elettrica spettante alle famiglie con persone affette da malattia grave le quali necessitano di macchinari che consumano molta energia.

Bonus bollette 2022: come fare richiesta per ottenerlo subito

L’unica cosa da fare è presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per il calcolo dell’ISEE.

In seguito, l’INPS invierà il tutto al Sistema Informativo Integrato che contatterà i fornitori per ottenere lo sconto automatico in bolletta, in caso di fornitura diretta.

In caso di utenza condominiale, lo sconto automatico perverrà una volta all’anno tramite assegno circolare (per la fornitura idrica) o bonifico domiciliato (per la fornitura di gas).

Bonus bollette 2022: importi dello sconto

L’importo dell’incentivo statale varia ogni anno e dipende dai componenti del nucleo familiare. Lo sconto sull’energia elettrica oscilla tra i 128 ed i 177 euro in base al numero di familiari.

Per il gas, l’importo dipende dall’area climatica e dalla categoria d’uso. L’incentivo su riscaldamento ed acqua calda va da un minimo di 67 euro ad un massimo di 245 euro.