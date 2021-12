Alessia Macari costretta a lasciare la TV per problemi di salute. Ecco di che cosa soffre la bellissima ex gieffina.

Alessia Macari si confessa. La bellissima showgirl ha raccontato la ragione che si nasconde dietro il suo addio al piccolo schermo. Ecco la malattia che l’ha costretta a prendersi una pausa dalla TV. Tutti i dettagli.

Alessia Macari racconta perché si è allontanata dalla TV

Nata a Dublino nel 1993 ma di origini ciociare, Alessia Macari si è fatta conoscere per la sua solarità e il suo accento particolare. L’abbiamo vista prendere parte ad Avanti un altro, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis, nel ruolo della ciociara, per l’appunto, un personaggio creato su misura per lei.

La bella showgirl ha ottenuto però maggiore popolarità prima grazie alla sua partecipazione al GF Vip, che tra l’altro l’ha vista come vincitrice, e poi come concorrente a Tale e Quale Show, il programma Rai condotto da Carlo Conti.

Bellissima e intraprendente, dopo il suo matrimonio con il calciatore Oliver Kragl, la Macari è scomparsa dal piccolo schermo per curare alcuni problemi di salute.

I problemi di salute dell’ex gieffina

Alessia Macari in passato ha fatto tanto parlare di sé. Dopo essere stata uno dei personaggi principali del cast di Avanti un altro e vincitrice del Grande Fratello Vip, ha partecipato nel 2018 anche a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in cui si è distinta per la sua bravura nel canto.

L’anno 2018-2019 è stato particolarmente fortunato per lei, non solo dal punto di vista professionale ma anche privato. La bellissima ex gieffina è convolata a nozze con il calciatore tedesco Oliver Kragl il 20 maggio 2019 e oggi i due sono in attesa del loro primo figlio che dovrebbe nascere a gennaio.

Dopo la sua partecipazione a Tale e Quale Show, di Alessia Macari si sono perse le tracce. Finalmente sappiamo il perché: l’ex gieffina si è allontanata dal piccolo schermo per curare alcuni problemi di salute.

A fare questa confessione è proprio Alessia che in un’intervista ha affermato di soffrire di attacchi di panico che le hanno provocato ansia e stress tanto da farle perdere ben 10 kg.

La giovane ha sentito l’esigenza di prendersi un po’ di tempo per sé stessa e da dedicare alla famiglia. Ora che sta per diventare mamma, Alessia sembra aver ritrovato la serenità e aspetta a braccia aperte l’arrivo del pargoletto che allieterà la sua vita.