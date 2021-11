Teresa Langella, com’era prima di cedere ai ritocchi? Irriconoscibile

Anche l’ex tronista Teresa Langella ha ceduto ai ritocchini estetici. Vediamo com’era prima della chirurgia a cui si è sottoposta.

Teresa Langella è stata tronista nel 2018. La sua scelta avvenne in un magico castello.

Teresa Langella e la sua storia d’amore

Teresa Langella, classe 1992, prima di approdare sul trono del dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi, era stata una delle tentatrici del programma Temptation Island. Prima ancora, però, aveva intrapreso la carriera di modella.

In realtà, nello studio di Uomini e Donne era già approdata nel 2011 in qualità di corteggiatrice per Leonardo Greco che non la scelse perché all’epoca era troppo giovane. Non perdendosi d’animo, conquistò il trono, anni dopo, e scelse Andrea Angelini. Con il ragazzo, però, non è finita bene. Era la stagione 2018/2019.

Oggi Teresa Langella si è data alla carriera di attrice. Ha avuto una parte, ad esempio, in Reality di Paolo Sorrentino per quanto riguarda il grande schermo. Sul piccolo schermo, invece, ha partecipato in Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria, una fiction di Rai 1.

Cosa si è rifatta?

I suoi fan, e non solo, hanno notato notevoli cambiamenti di Teresa Langella, soprattutto grazie al suo seguitissimo profilo Instagram. Rispetto al 2011, infatti, il volto dell’attrice appare molto più snello, dai contorni più definiti. Le sue sopracciglia sono sicuramente più curate come lo è il suo sorriso.

Lei stessa ha affermato di non essere ricorsa alla chirurgia, per lo meno per quanto riguarda i tratti del suo viso. Anche se le labbra appaiono più carnose e lo sguardo più ampio, la ragazza ha affermato che ha fatto ricorso soltanto all’apparecchio per i denti. Inoltre, sa truccarsi meglio rispetto a prima. Tra le sue dichiarazioni c’è quella che, dai diciotto ai 29 anni si cresce e ne risentono anche i tratti del viso.

Ciò nonostante, il chirurgo è intervenuto sul suo seno. Un intervento che, secondo la stessa Teresa Langella, non è stato fatto in modo corretto. Per via del suo aspetto fisico l’attrice è stata spesso nel mirino dei leoni da tastiera di cui il mondo dei social ormai ne è pieno.