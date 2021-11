Francesca Fagnani: chi è, età, professione, compagno e vita privata

Francesca Fagnani, chi è il nuovo volto del mondo del giornalismo? Conosciamo meglio la bella Francesca e curiosiamo insieme sulla sua vita privata.

Chi è Francesca Fagnani?

La bellissima Francesca Fagnani nasce il 25 novembre del 1978. Cresce nella sua amata famiglia nella bella Roma. Cresce coltivando una grande passione per la lettura e lo studio trasmessa dalla sua mamma. Una passione diventata sempre più forte finché non decide di iscriversi all’università La Sapienza di Roma per concludere gli studi laureandosi in Lettere e successivamente prende un dottorato in filologia dantesca.

Francesca cresce con una grande determinazione, è considerata infatti una donna molto forte e colta. Si definisce anche una persona curiosa e ama conoscere e imparare sempre qualcosa in più.

Francesca Fagnani carriera da giornalista

La giovane Francesca oltre a nutrire passione per la lettura e la cultura in generale ha anche una grande passione e sogno che è il mondo del giornalismo. Realizza il suo sogno infatti tra Roma e New York. Solo nel 2001 decide di presentarsi presso la Rai riuscendo piano piano a prendere un posto importante al suo interno.

Dopo poco fa la sua gavetta come giornalista, riuscendo a prendere le sue prime soddisfazioni. Il suo primo esordio televisivo lo ottiene con Anno Zero dove diventa inviata di Giovanni Minoli e Michele Santoro. La giovane infatti finito il suo dottorato, ha iniziato a fare stage con Minoli e successivamente decide di occuparsi di mafia realizzando anche dei documentari a Palermo.

Ma la sua bravura la ripaga diventando nel 2018 la conduttrice del programma Le Belve in onda su Rete Nove, dove si occupa principalmente di raccontare storie tutte al femminile di donne che hanno lottato con la forza e con i denti per essere dei grandi esempi. Nonostante il programma abbia un notevole successo, Francesca si dice pronta a ritornare di nuovo sulla RAI e infatti ritornerà con il suo programma Le Belve.

Fidanzato di Francesca

La giovane giornalista attualmente è legata ad Enrico Mentana legati ormai da un amore molto forte che ha avuto inizio proprio nel 2013.

Della sua relazione con il noto giornalista non ama parlare molto, infatti i due sono molto riservati e preferiscono tenere la sfera sentimentale fuori dalla luce dei riflettori.