By

La famosissima cantante spiazza il pubblico con una rivelazione shock che lascia tutti senza fiato: “Non so se arrivo a Natale..”. Ecco cosa si cela dietro queste assurde parole.

Ornella Vanoni è una cantante di successo che ha alle sue spalle innumerevoli anni di carriera. Si è fatta strada tra i grandi volti del mondo della musica e dello spettacolo, creandosi un nome ed un’immagine incredibile con le sue sole forze. Oggi tutti i suoi sforzi sono stati ripagati, la sua fama infatti la precede.

Sono molti i programmi televisivi che fanno a gara per poter essere onorati della sua presenza, ovviamente come ospite speciale ed indiscusso. Carismatica e con i piedi per terra, la Vanoni ha sempre strappato un sorriso a tutti noi.

Ornella Vanoni ospite a Che tempo che fa

Le appartiene un’incredibile voce che ha segnato per sempre un’era importante per il mondo della musica e per tutti coloro che ne facevano e fanno parte tuttora. Donna di classe ed eleganza, forte e determinata ma soprattutto estremamente sincera. Dovete sapere che la cantante ha ormai 87 anni e, nonostante lei sembri comunque molto più giovane, gli anni iniziano a farsi sentire.

Negli ultimi giorni la donna è stata invitata clamorosamente come ospite speciale al rinomato programma di Fabio Fazio, ovvero: “Che tempo che fa”. Al quale vengono invitati solo volti a cui appartiene un nome ed una storia di successo inimmaginabile.

Potrebbe interessarti anche: Ornella Vanoni, com’era prima di ritoccarsi? Stenterete a riconoscerla!

La cantante, subito dopo aver preso posto sulla famosa poltrona del programma, sbotta con una frase che spiazza tutti i presenti ed il pubblico da casa.

“Non so se arrivo a Natale..”

Tutti iniziano a pensare al peggio, ovviamente però la cantante ha parlato con ironia. Il conduttore infatti le risponde dicendole semplicemente:

“Cominciamo bene..”

Successivamente il programma è proseguito tranquillamente. D’altronde si sa, la cantante ama ironizzare con leggerezza anche su temi particolarmente delicati. Voi che ne pensate?

Desirèe Cirisano