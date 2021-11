Serena Grandi, la clamorosa rivelazione: “Ho deciso che diventerò suora”

By

In una serie di lettere scritte e mai spedite, Serena Grandi ha raccontato il suo riavvicinamento alla religione dopo che da piccola fu molestata da un prete.

Le esperienze con gli uomini per Serena Grandi sono sempre state pessime. Il primo “brutto ricordo” in quest’ambito riguarda sua madre quando respinse il registra Pietro Germi, il quale la voleva portare a tutti i costi nella Capitale. Ma non solo, passando alle sue esperienze dirette, l’attrice fu adescata da un assicuratore napoletano.

Nel 2019 Serena Grandi fu colpita da un tumore al seno

Quest’ultimo, stando a quanto dichiarato dalla donna, aveva già fatto decine e decine di truffe. Nello specifico per convincere Serena Grandi l’aveva invitata a Sharm El Shiek dove l’uomo sosteneva di avere un sottomarino. L’attrice, quindi si fece un giro sott’acqua ma il tutto finì lì rispendendo al mettente anche una Ferrari che gli era stata regalata.

A 63 anni la donna ha deciso di pubblicare la sua prima biografia epistolare

Sul tavolo del suo salotto, inoltre, la donna espone ancora con fierezza la prima copia della sua biografia epistolare, “Serena a tutti i costi“, in uscita il 2 dicembre. Al suo interno troviamo, quindi, 25 lettere mai spedite dalla Grandi fra cui una diretta a Tinto Brass. Un’altra, invece, era destinata al suo ex marito, il quale fu al centro di uno scandalo legato allo smercio di droga nella discoteca romana “Number One“.

Da piccola, inoltre, la donna fu vittima di molestie da parte di un prete, il quale la costringeva a baciare sulle labbra una sua compagna. E’ per questo, come sostiene la stessa Grandi, che si allontanò da Dio ritrovandolo solamente nell’ultimo periodo.

Grazie all’incontro con un pastore brasiliano, quindi, Serena avrebbe finalmente trovato la sua missione:

“Dedicarmi agli altri, curare lo spirito e tenere le anime lontane dal consumismo. Il mio percorso è iniziato da tempo: diventerò una suora laica“.

Un cambiamento radicale, quindi, per l’attrice che ha abbracciato a piene mani la sua nuova vita. Insomma dopo una vita costellata da delusioni ed ingiustizie Serena ha deciso di dedicare il suo tempo ed il suo amore a chi ne ha davvero bisogno.