Love is in the Air, tutte le anticipazioni dell’ultima puntata della prima stagione della fantastica serie turca: Eda scoprirà la gravissima malattia e ne rimarrà del tutto sconvolta. Ecco lo svolgersi degli eventi.

Questa incredibile serie ha appassionato ormai innumerevoli telespettatori italiani che bramano di sapere come si svolgeranno le cose nell’ultima puntata della prima stagione. La quale ha come protagonisti Eda e Serkan, follemente innamorati l’uno dell’altra, cercano di affrontare le difficoltà della vita sorreggendosi a vicenda.

Questa volta però i due dovranno affrontare un qualcosa di molto più serio e soprattutto grave, l’ultima puntata infatti vi lascerà un nodo alla gola. Questo perché scoprirete dei piccoli dettagli che determineranno lo svolgersi degli eventi futuri.

Eda scioccata dall’assurda scoperta, Love is in the Air ultima puntata della prima stagione

Inizialmente tutto si svolge con tranquillità e serenità, i due protagonisti sono più vicini che mai e nulla potrebbe mai separarli, tranne una grave malattia che sconvolgerà completamente la loro quotidianità. Vediamo i due protagonisti alle prese con la scrittura, Serkan infatti chiede cortesemente ad Eda di appuntare delle note su un foglio di carta bianca. Le quali verranno poi inserite all’interno di una bottiglia di vetro la quale verrà poi lanciata in mare.

Eda, ignara di tutto, leggendo le note scritte dal suo amato inizia a criticarle anche pesantemente poiché definite fin troppo deprimenti per una bella giornata di sole. Serkan, così, le confessa che in realtà il desiderio appuntato sul foglio di carta apparteneva a suo fratello. I due fratelli infatti avrebbero voluto realizzare il desiderio insieme.

Nel mentre, Puren confesserà alla sua assistente di voler ipnotizzare Eda, infatti si dirigerà al camper portando poi con sé la protagonista mentre Serkan andrà a farsi una passeggiata tranquilla. Successivamente il protagonista proporrà a tutti i presenti di mangiare qualcosa insieme, Eda però essendo ipnotizzata, non si ricorderà del suo amato. Per questo motivo Serkan inizierà ad irritarsi ed Eda scoppierà in una fragorosa risata poiché in realtà era solo uno scherzo innocuo.

Al loro ritorno però le risate svaniscono, la protagonista trova una busta con all’interno l’esito di un esame fatto da Serkan, il quale comunica al diretto interessato di avere un tumore al cervello. Inutile dire che la protagonista rimane completamente sconvolta dalla notizia.

Desirèe Cirisano