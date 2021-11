Chi è Hande Ercel, l’amatissima protagonista di Love is in the Air? Scopriamo tutte le curiosità sul suo conto.

Hande Ercel è la famosa protagonista della soap opera turca Love is in the Air. Scopriamo tutto sulla bellissima attrice che ha fatto innamorare il pubblico italiano.

Chi è Hande Ercel, protagonista di Love is in the Air

Hande Ercel è una famosa attrice turca protagonista di Love is in the Air, la soap opera made in Turchia che sta facendo impazzire il pubblico italiano. Nella serie in questione, la bellissima Hande interpreta il ruolo di Eda Yildiz, una studentessa universitaria che si innamora di Serkan Bolat, un ricco architetto a causa del quale perde un’importante borsa di studio internazionale per lei fondamentale per poter concludere la sua carriera universitaria.

Bellissima, dolce e carismatica, l’attrice turca ha conquistato il cuore dei telespettatori di ogni nazione. La sua fama è ora internazionale. Ma scopriamo qualche dettaglio in più sulla vita di Hande fuori dai set televisivi.

Tutto quello che non sai sulla famosa attrice di Love is in the Air

Hande Ercel è nata in Turchia. Ha una sorella maggiore, Gamze che è una famosa designer molto conosciuta in Turchia. Le due sono molto legate. Hande ha vissuto con i nonni che per lei hanno rappresentato la sua vera famiglia, il suo porto sicuro. I nonni sognavano per lei una brillante carriera da medico ma Hande fin da piccolina aveva già le idee chiare: la recitazione sarebbe stata il suo futuro.

Non è diventata una dottoressa ma prima di intraprendere la carriera d’attrice ha dedicato buona parte della sua vita agli studi. Nel 2012 si è laureata con successo alla facoltà d’arte dell’Università Mimar Sinan. Dopo aver conseguito questo importante traguardo, si è buttata a capofitto nel mondo della recitazione.

Nel 2015 ha partecipato alla serie tv Gunesin Kizlari mentre nel 2021, durante una vacanza con la famiglia a Bodrum, in Turchia, è stata notata da un agente che l’ha scritturata per uno spot pubblicitario. Da quel momento la sua carriera è decollata.

Attualmente interpreta il ruolo di Eda Yilidiz nella famosa soap opera Love is in the Air e il suo personaggio è senza dubbio il più amato della serie. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, fuori dal set, Hande ha avuto una relazione con un Murat Dalkilic, un noto cantante turco che l’aveva chiesta anche in sposa. La storia dei due però è giunta al capolinea e la famosa attrice è oggi fidanzata con Kerem Bursin, suo collega nella soap dove interpreta Serkan, altro protagonista.

I due hanno ufficializzato il loro amore nel 2021 con alcuni scatti che hanno emozionato i fan. Hande su Instagram è seguitissima e conta oltre 24 milioni di follower con i quali spesso condivide scatti anche della sua vita privata. Il successo che ha ottenuto grazie a Love is in the Air, le consente di considerarsi a tutti gli effetti una amatissima attrice di fama ormai internazionale.