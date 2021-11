Il famoso comico è sposato con una bellissima donna: chi è la moglie di Alessandro Siani, rimasta volontariamente lontana dai riflettori e dal mondo dello spettacolo? Tutto ciò che la riguarda.

Il grande comico napoletano con il passare degli anni ha realizzato obbiettivi inimmaginabili inizialmente. Partito da zero, si è fatto strada tra i grandi volti dello spettacolo fino a diventare un personaggio rinomato, oltre che stimato e ammirato da molti.

Comico diventato poi conduttore televisivo del famigerato programma “Striscia La Notizia”, TG satirico che riporta tutte le novità del momento cercando al contempo di trasmettere sorrisi al pubblico da casa. Di lui si conosce praticamente tutta la sua carriera, dal debutto ad oggi, della sua vita privata però si conosce ben poco.

Alessandro Siani, chi è la moglie dell’incredibile comico e ormai conduttore televisivo? Lei è una bellissima donna

Come già anticipato, della sua vita privata si conosce ben poco poiché il comico preferisce mantenere una certa riservatezza a riguardo. Per questo motivo infatti in pochi sapevano che il conduttore televisivo fosse sposato. Lei non è mai apparsa nel mondo dello spettacolo, non appare perfino su alcuna piattaforma social e sui rispettivi profili del grande comico. Nessuna foto, infatti, è mai stata pubblicata in sua compagnia.

Tutto questo ha uno scopo ben preciso, la moglie come il famigerato conduttore, desidera mantenere la sua vita quotidiana e sentimentale molto lontana dai riflettori che abbagliano il marito. Nonostante questo però alcune informazioni sono fuoriuscite e, ad oggi, si conoscono infatti alcuni dettagli, anche se ben pochi.

I due sono convolati a nozze nel lontano 2008 e da allora non si sono mai separati. Attualmente vivono insieme a Fuorigrotta, piccolo quartiere di Napoli, insieme ai frutti del loro amore. Marito e moglie infatti sono genitori di due bellissimi figli, una femminuccia ed un maschietto, anch’essi molto lontani dal mondo dello spettacolo.

Questa è l’unica foto presente in circolazione, scattata e pubblicata da Caffeina Magazine, che ritrae la famiglia Siani. Tutti insieme formano un quartetto straordinario. D’altronde lui non è l’unico Vip che tenta in tutti i modi di offrire la giusta privacy alla propria famiglia.

Desireè Cirisano