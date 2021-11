Avete mai avuto l’onore di vedere la figlia dell’attrice famosa Serena Autieri? Loro sono letteralmente due gocce d’acqua: ecco alcuni scatti che confermano il tutto. Lei è davvero stupenda.

Lei è una delle attrici italiane più conosciute, vanta di una grande dote di recitazione ed è forte e carismatica. L’abbiamo vista interpretare innumerevoli ruoli, anche in svariate serie televisive come ad esempio: “Un Posto Al Sole”. Quest’ultimo però è solo una delle tante serie a cui ha preso parte.

Inoltre, anche se davvero in pochi lo sanno, l’attrice ha prestato la voce dal famigerato personaggio Disney più amato dai bambini: Elsa in “Frozen”. Negli anni abbiamo assistito a molti cambiamenti della diretta interessata, anche per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Tutti ricordiamo infatti quando interpretò il fatidico ruolo in “L’onore e il Rispetto”, dove perse la testa per il suo primo amore Gabriel Garko, la loro storia però non durò molto tempo.

Serena Autieri, chi è la figlia della famigerata attrice? Praticamente due gocce d’acqua!

Ad oggi però è felicemente sposata con l’unico e vero amore della sua vita: Enrico Griselli. Convolati a nozze circa 10 anni fa, coltivano i frutti del loro amore attraverso la piccola Giulia Tosca. Enrico lavora lontano da casa, precisamente a Dubai, Giulia e la mamma lo raggiungono appena gli impegni lo permettono. Giulia è nata il 1 marzo del 2013, esattamente tre anni dopo quando i due grandi personaggi dissero il fatidico “Si”.

L’attrice pubblica spesso sui suoi rispettivi profili social delle foto che ritraggono l’intera famiglia in una loto giornata tipo. Bisogna ammettere però che la bambina, Giulia, assomiglia davvero molto alla giovane attrice italiana.

Infatti sotto i numerosi post che lei stessa pubblica, riceve un’infinità di commenti di utenti che si complimentano con lei per la fantastica figlia, inoltre in molti si sono accorti dell’incredibile somiglianza che l’accomuna. Giulia oggi ha solo otto anni, siamo fermamente sicuri che quando diventerà una donna sarà bella proprio come la mamma!

