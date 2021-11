Sono tante le strategie da mettere in atto per risparmiare soldi in tempi di crisi come quello che stiamo vivendo. Ecco come risparmiare soldi con la regola dei 2 km/7 km.

C’è una strategia green, in particolare, che fa bene non solo al portafoglio ma alla salute perché ti mantiene in forma.

Prendi l’abitudine di risparmiare soldi con la regola dei 2 km/7 km riducendo i consumi: salute, portafoglio e ambiente ti ringrazieranno. Potrai mettere soldi da parte tutti i giorni per i periodi di magra oppure per concederti una vacanza.

Come risparmiare soldi con la regola dei 2 km/7 km

Risparmiare soldi con la regola dei 2 km/7 km è una delle strategie più green per mettere soldi da parte riducendo i consumi sugli spostamenti.

Quando esci, se la tua destinazione si trova a meno di 2 km da casa, non cercare le chiavi dell’auto o della moto, muoviti a piedi.

Devi percorrere 7 km? Monta sulla tua bici e vai! Con il movimento quotidiano ritroverai il benessere psicofisico.

Abituarsi a questa regola ti permetterà di mantenerti in forma e risparmiare parecchio: oltretutto, contribuirai a tutelare l’ambiente riducendo le emissioni di carbonio.

Cenare a casa: mangi sano e risparmi

Con la regola dei 2 km/7 km potrai praticare attività fisica tutti i giorni: non ti peserà trascorrere qualche serata a casa anziché andare fuori a cena.

Dopo una lunga giornata trascorsa fuori, potrai rilassarti preparando un piatto gustoso (magari da condividere con gli amici): sicuramente, mangerai più sano e potrai risparmiare.

Eventi e mostre gratis: chi cerca trova

Se sei un amante dei festival, musei e gallerie, prova a seguirli sui social network iscrivendoti alle relative newsletter. Quando organizzeranno eventi e mostre gratis, grazie alle newsletter sarai il primo a saperlo.

Potrai risparmiare senza dover rinunciare alle tue passioni.

Se l’evento si svolge nel raggio di 2 km da casa tua potrai muoverti a piedi secondo la regola che ti abbiamo consigliato in questa guida.

Se verrà organizzato nel raggio di 7 km potrai usare la bici, i mezzi pubblici o farti dare un passaggio in auto dagli amici dando il tuo contributo per le spese della benzina. E’ un altro modo per risparmiare e ridurre le emissioni di carbonio.