Non tutti i lavoratori potranno beneficiare della quattordicesima di dicembre come ad esempio coloro che l’hanno già incassata a luglio.

Dicembre è un mese atteso da molti dato che alcune categorie di contribuenti potranno ricevere pensioni maggiorate. La quattordicesima però non spetterà a tutti come andremo a vedere. Ad esempio, i primi a farne a meno saranno coloro che l’hanno già intascata nel mese di luglio.

La quattordicesima viene erogata nel mese di luglio o di dicembre

Per chi non lo sapesse quest’ultima è una somma aggiuntiva che viene versata nella nostra pensione e che viene corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre per l’appunto. Quest’ultima, quindi, spetterà ai pensionati che hanno compiuto almeno 64 anni e che possono vantare un reddito complessivo fino a un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016. Inoltre accederanno al bonus anche coloro con un reddito fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo lavoratori dipendenti dal 2017.

L’Inps ha messo a disposizione un servizio online con tutte le informazioni

Secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio del 2017, la quattordicesima, quindi, verrà elargita anche a coloro che hanno un reddito che varia fra l’1.5 e 2 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Non solo, a coloro che non raggiungono neanche l’1,5 verrà dato un credito maggiorato rispetto agli scorsi anni.

Come detto, quindi, la quattordicesima viene distribuita in ben due occasioni in un anno solare, a luglio per coloro che hanno perfezionato i prescritti entro la fine del predetto mese e a dicembre per chi ha consegnato il requisito anagrafico a partire da agosto. In caso di pensioni che vengono consegnate in un numero limitato di mesi, invece, la sovvenzione verrà distribuita in base ai mesi di vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.

Ricapitolando, infine, la quattordicesima non sarà data non solo a chi l’ha già ricevuta nel mese di luglio ma anche ai percettori della pensione di cittadinanza. Inoltre l’Inps ha messo a disposizione di tutti un servizio online utile alla consultazione del cedolino di dicembre 2021 che comprende proprio quest’ultimo bonus. Grazie a questa piattaforma, quindi, sarà più facile capire se rientriamo nei termini per ottenere il bonus.